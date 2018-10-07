Боевики понесли серьезные потери на Донбассе: названы цифры

Украина

6 октября российские оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Также, по данным разведки, в течение суток четырех оккупантов удалось уничтожить и еще восемь были ранены.

Противник 6 раз применял вооружение, запрещенное Минскими соглашениями: вел прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевики обстреливали украинские позиции в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Майское, Шумы, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Кроме того, с территории оккупированного населенного пункта Заиченко был обстрелян участок местности в районе села Водяное на Приазовье.

Как писали «ФАКТЫ», 5 октября российско-террористические войска в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе также били по украинским укреплениям из запрещенных минометов, наибольшее обострение наблюдалось на Мариупольском направлении.

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