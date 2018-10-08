Где смотреть онлайн Италия – Украина: расписание телетрансляций

Спорт

В среду, 10 октября, сборная Украины на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе проведет товарищеский матч с одной из самых титулованных команд мирового футбола Италией.

Отмечу, что в прежние годы «желто-синие» ни разу не побеждали итальянцев, потерпев в семи матчах шесть поражений с общим счетом 2:14 (единственная ничья датирована июнем 2006-го в товарищеском поединке — 0:0). Именно «Скуадра Аздурра» не пустила нашу сборную в полуфинал ЧМ-2006, разгромив Шевченко и компанию в игре ¼ финала — 3:0 (на фото).

В прямом эфире матч Италия — Украина покажут телеканалы «Украина» и «Футбол 1». Начало трансляции — 10 октября в 21.45. Кроме этого, начиная с 21.00, на футбольном канале эксперты в студии программы «Главная команда» обсудят предстоящую встречу, а после финального свистка подведут ее итоги.

Кстати, «ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию матча Италия — Украина.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали свои прогнозы на поединок в Генуе.

Фото Getty Images



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