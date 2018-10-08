Италия – Украина: онлайн-трансляция матча, который остановят на 43-й минуте

Спорт

В среду, 10 октября, команда Андрея Шевченко проведет в Генуе товарищеский матч против четырехкратных чемпионов мира (1934-й, 1938-й, 1982-й и 2006 годы) сборной Италии. Начало поединка — в 21:45. Букмекеры уже сделали свои прогнозы на предстоящую дуэль.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи на стадионе «Луиджи Феррарис», за которой вы сможете следить в этой новости.



Планы сборной Украины

Футболисты нашей команды съедутся в Киев и поселятся в отеле Alfavito в понедельник, 8 октября. На следующий день, в 12:30, команда Андрея Шевченко отправится в Италию. Временной резиденцией «желто-синих» в Генуе станет пятизвездочный отель Savoia, расположенный прямо напротив железнодорожного вокзала (стоимость проживания в этой гостинице от 120 до 800 евро в зависимости от класса номера). Во вторник, 9 октября, в 18:45 по местному времени в пресс-центре стадиона «Луиджи Феррарис» начнется пресс-конференция Андрея Шевченко и одного из игроков его команды. Тренировка сборной Украины стартует в 19:15.

После матча с Италией «желто-синие» вернутся в гостиницу и уже утром (10:30) вылетят в Харьков, где традиционно заселятся в отель Superior Golf & Spa Resort. В этот же день вечером команда проведет тренировку на стадионе Солнечный. Напомню, что матч Лиги наций Украина — Чехия начнется 16 октября на арене «Металлист» в 21.45.

*Пятизвездочный отель Savoia, где остановится команда Шевченко во время пребывания в Генуе

Встреча Италия — Украина будет остановлена на 43-й минуте

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о том, что во время товарищеского матча со сборной Украины присутствующие на стадионе почтят память 43 погибших в результате обрушения 14 августа моста Моранди в Генуе.

«Надеюсь, что присутствие сборной Италии поможет городу и людям, пострадавшим от этой огромной трагедии, — цитирует Роберто Манчини Football Italia. — Будет ряд инициатив в память о жертвах. В частности, на 43-й минуте мы попросим арбитра остановить игру на 30 секунд. Также футболисты выйдут в футболках с надписью «Генуя в сердце».

*В результате обрушения моста в Генуе 14 августа погибли 43 человека

Стадион в Генуе

36-тысячная арена «Луиджи Феррарис» в Генуе, также известная, как «Марасси» (по названию района, в котором она расположена) — домашний стадион клубов серии А «Сампдория» и «Дженоа».

Стадион, вмещавший на тот момент 20 тысяч болельщиков, был открыт 22 января 1911 года матчем между «Дженоа» и «Интером». До 1933-го арена носила название «Марасси», после чего была переименована в честь бывшего капитана «Дженоа» и героя Первой мировой войны Луиджи Феррариса.

В 1934 году стадион принимал матч между сборными Испании и Бразилии в рамках чемпионата мира. Рекорд посещаемости (60 тысяч зрителей) был зафиксирован 27 февраля 1949-го в поединке между Италией и Португалией.

«Луиджи Феррарис» был снесен и отстроен заново к чемпионату мира 1990 года, на нем состоялись четыре игры турнира.

*Стадион «Луиджи Феррарис» в Генуе

Шевченко остановил выбор на 24 футболистах

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перед товарищеским матчем с Италией (10 октября в Генуе) и поединком Лиги наций с Чехией (16 октября в Харькове) остановил свой выбор на 24 футболистах.

В понедельник, 8 октября, к работе на тренировочном сборе в Киеве должны приступить: вратари — Андрей Пятов («Шахтер»), Денис Бойко («Динамо»), Андрей Лунин («Леганес», Испания); защитники — Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все — «Шахтер»), Никита Бурда («Динамо»), Александр Караваев («Заря»), Василий Кравец («Луго», Испания), Игорь Пластун («Гент», Бельгия); полузащитники — Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (все — «Динамо»), Тарас Степаненко, Марлос (оба — «Шахтер»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Евгений Макаренко («Андерлехт», Бельгия), Иван Петряк («Ференцварош», Венгрия); нападающие — Артем Беседин («Динамо»), Роман Яремчук («Гент», Бельгия).

*Защитник бельгийского «Гента» Игорь Пластун впервые вызван в сборную Украины

Надежды Роберто Манчини

Наставник сборной Италии Роберто Манчини вызвал для подготовки к спаррингу с командой Украины и матчу Лигги наций с Польшей (14 октября в Хожуве) сразу 28 игроков, в том числе четырех вратарей. При этом лишь четверо футболистов из списка приглашенных на сбор во Флоренцию не выступают в итальянском чемпионате: Эмерсон и Жоржиньо играют в английском «Челси», Вератти — во французском «ПСЖ», а Джовинко, который последний раз выступал за «Скуадру Адзурру» еще в 2015 году, — за канадский «Торонто».

Полностью список игроков сборной Италии выглядит так: вратари — Алессио Краньо («Кальяри»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Маттиа Перин («Ювентус»), Сальваторе Сиригу («Торино»); защитники — Франческо Ачерби («Лацио»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба — «Ювентус»), Доменико Кришито («Дженоа»), Данило Д'Амброзио («Интер»), Эмерсон («Челси», Англия), Алессандро Флоренци («Рома»), Алессио Романьоли («Милан»); полузащитники — Николо Барелла («Кальяри»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Джакомо Бонавентура («Милан»), Роберто Гальярдини («Интер»), Жоржинью («Челси», Англия), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Марко Верратти («ПСЖ», Франция); нападающие — Доменико Берарди («Сассуоло»), Джанлука Капрара («Сампдория»), Федерико Кьеза («Фиорентина»), Патрик Кутроне («Милан»), Себастьян Джовинко («Торонто», Канада), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Симоне Дзадза (Торино).

*Форвард канадского «Торонто» Себастьян Джовинко последний раз играл за команду Италии еще в 2015 году

Неутешительная статистика игр против Италии

Сборная Италии — один из трех соперников (а еще — Испания и Германия), которых наша национальная команда не побеждала ни разу (три сыгранных поединка и больше). В прежние годы «желто-синие» в семи матчах с апеннинцами потерпели шесть поражений с общим счетом 2:14 (единственная ничья датирована июнем 2006-го в товарищеском поединке — 0:0). При этом именно «Скуадра Аздурра» не пустила нашу сборную в полуфинал ЧМ-2006, разгромив Шевченко и компанию в игре ¼ финала — 3:0.

*30 июня 2006 года. Гамбург. ¼ финала ЧМ-2006. Италия — Украина — 3:0

Остальные победы Италия отпраздновала в период с 1995-го по 2011 год: Украина — Италия — 0:2 в 1995-м, Италия — Украина — 3:1 в 1995-м, Италия — Украина — 2:0 в 2006-м, Украина — Италия — 1:2 в 2007-м и Украина — Италия — 0:2 в 2011-м.

Кстати, нынешний главный тренер нашей команды Андрей Шевченко трижды противостоял сопернику на поле, отметившись одним точным ударом.

Антирекордная серии «Скуадры Адзурры»

Как известно, итальянцы провалили отборочный цикл ЧМ-2018, впервые за 60 лет не сыграв в финальном турнире мирового первенства. А в сентябре «Суадра Аздурра» («Голубая Эскадра»), проиграв в поединке Лиги наций португальцам (0:1), повторила собственный антирекорд 35-летней давности — четыре официальных матча подряд без побед.

Более того, в последних девяти встречах Италия потерпела четыре поражения (кроме португальцев, от Швеции — 0:1, Аргентины — 0:2 и Франции — 1:3), четырежды сыграла вничью (со Швецией — 0:0, Англией — 1:1, Нидерландами — 1:1 и Польшей — 0:0) и победила всего раз, одолев в мае 2018-го в товарищеской игре Саудовскую Аравию (2:1).

Стоимость состава команды Манчини превышает наш в 5,6 раза

По данным авторитетного портала transfermarkt. de, общая стоимость футболистов сборной Италии превышает наш состав в 5,6 раза — 726,5 млн евро против 129,4.

В топ-пятерку самых дорогих игроков «Скуадры Адзурры» входят: Марко Верратти из «ПСЖ» (70 млн евро), Лоренцо Инсинье из «Наполи» (60), Жоржиньо из «Челси» и Чиро Иммобиле из «Лацио» (по 50), Федерико Кьеза из «Фиорентины» (45).

*Трансферная стоимость полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти оценивают в 70 млн евро

Самые же дорогие футболисты украинской команды Андрей Ярмоленко из «Вест Хэма» (20 млн евро), Александр Зинченко из «Манчестер Сити» (15), Марлос из «Шахтера» (11), а также Евгений Коноплянка из «Шальке» и Тарас Степаненко из «Шахтера» (по 10).

День в истории

Наша национальная команда, которая в своей 26-летней истории провела 251 поединок, дважды выходила на поле 10 октября, при этом оба раза одолев соперников. В 1998-м «желто-синие» обыграли в гостях Андорру (2:0), а в 2009-м отпраздновали исторический успех в противостоянии с Англией (1:0), вырвав победу у именитого оппонента в Днепропетровске.

Погода в день игры

По прогнозам синоптиков, 10 октября в Генуе тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. С середины дня и до его окончания будет идти мелкий дождь. Впрочем, к началу поединка температура воздуха составит более, чем комфортные, 20 градусов тепла.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире товарищескую встречу Италия — Украина.

Фото ffu.ua, Getty Images, ФК «Дженоа», AFP, Twitter Федерации футбола Италии



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter