Мир

Британия может оставить Москву без электричества: в СМИ озвучили сценарий

Спецслужбы Великобритании готовятся к кибератаке на Россию, чтобы оставить Москву без электроэнергии. Это произойдет в случае нападения России на одну из стран НАТО.

В условиях, когда Великобритании не хватает обычных оборонных ресурсов, чтобы противостоять агрессии Кремля, британская власть «пообещала привлечь кибервойска и отключить свет в Москве», пишет The Sunday Times.

Такой сценарий, как сообщает собеседник издания, предоставит Соединенному Королевству больше вариантов действий при условии, если президент РФ отдаст приказ российским войскам захватить маленькие острова, принадлежащие Эстонии.

Также среди вариантов рассматриваются возможное «вторжение России в Ливию, чтобы установить контроль над нефтяными запасами и спровоцировать новый миграционный кризис в Европе», «нападение нерегулярных российских формирований на британские войска или угроза для новых британских авианосцев».

Как писали «ФАКТЫ», ранее начальник Генерального штаба ВС Великобритании, генерал Ник Картер заявил, что Россия представляет собой «ясную существующую» угрозу — величайшую со времен окончания холодной войны. По его словам, война с РФ может начаться гораздо раньше, чем ожидают в Лондоне, и абсолютно непредсказуемым способом.

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