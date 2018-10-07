В Украине назвали самые опасные места на Донбассе: карта

Украина

В Украине составили карту самых опасных районов на Донбассе из-за насыщенности минами и прочими взрывоопасными предметами. Авторами карты стали Министерство обороны Украины и неправительственная организация The HALO Trust.

Карта демонстрирует, что загрязненность минами присутствует по всей линии разграничения на Донбассе, но особенно велика опасность в районе Мариуполя на участках, прилегающих к оккупированным территориям. Также высокая минная загрязненность зафиксирована в районе границы Украины с Россией в Луганской области вблизи от населенных пунктов Колесниковка, Красный Деркул, Красная Таловка и реки Деркул. Также все еще не очищена полностью от мин территория в районе Славянска и Краматорска, где велись боевые действия.

На карту, кроме данных The HALO Trust и Минобороны (синий цвет), нанесены также сведения о минной угрозе от экспертов Датской группы по разминированию (желтые отметки). Красным цветом на карте обозначены данные от Швейцарского фонда FSD, участвовавшего в очистке территорий от мин.

Напомним, после начала российской агрессии ООН внесла Донбасс в список территорий с крайне высокой минной угрозой. Взрывоопасные предметы периодически напоминают о себе: неоднократно фиксировались случаи подрыва на минах военнослужащих и гражданского населения. Были инциденты, когда из-за детонации боеприпасов закрывались пункты пропуска через линию разграничения.

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