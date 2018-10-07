- 19:04 "Динамо" испортило дебют тренеру "Олимпика", "Заря отобрала очки у "Шахтера"
- 18:49 Свежее обновление для Windows оказалось с подвохом
- 18:15 Скандал под Полтавой: конвоир за побег особо опасного преступника отделался штрафом
- 17:33 Ночная стрельба в Одессе: задержаны еще трое подозреваемых
- 17:27 Бабье лето продолжается: синоптики порадовали прогнозом
- 16:55 В Киеве на известного волонтера напали из-за украинского языка
- 15:55 Футбол на ТВ: где смотреть онлайн матчи «Динамо» — «Олимпик» и «Шахтер» — «Заря»
- 15:47 После драки Нурмагомедова могут лишить огромного гонорара
- 15:24 В центре Одессы — новая стрельба: все подробности
- 15:15 В Украине назвали самые опасные места на Донбассе: карта
В Украине назвали самые опасные места на Донбассе: карта
В Украине составили карту самых опасных районов на Донбассе из-за насыщенности минами и прочими взрывоопасными предметами. Авторами карты стали Министерство обороны Украины и неправительственная организация The HALO Trust.
Карта демонстрирует, что загрязненность минами присутствует по всей линии разграничения на Донбассе, но особенно велика опасность в районе Мариуполя на участках, прилегающих к оккупированным территориям. Также высокая минная загрязненность зафиксирована в районе границы Украины с Россией в Луганской области вблизи от населенных пунктов Колесниковка, Красный Деркул, Красная Таловка и реки Деркул. Также все еще не очищена полностью от мин территория в районе Славянска и Краматорска, где велись боевые действия.
На карту, кроме данных The HALO Trust и Минобороны (синий цвет), нанесены также сведения о минной угрозе от экспертов Датской группы по разминированию (желтые отметки). Красным цветом на карте обозначены данные от Швейцарского фонда FSD, участвовавшего в очистке территорий от мин.
Напомним, после начала российской агрессии ООН внесла Донбасс в список территорий с крайне высокой минной угрозой. Взрывоопасные предметы периодически напоминают о себе: неоднократно фиксировались случаи подрыва на минах военнослужащих и гражданского населения. Были инциденты, когда из-за детонации боеприпасов закрывались пункты пропуска через линию разграничения.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...