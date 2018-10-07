После драки Нурмагомедова могут лишить огромного гонорара

Спорт

В связи со скандальным инцидентом после боя за звание чемпиона UFC, когда россиянин Хабиб Нурмагомедов устроил потасовку за пределами октагона и напал на тренера соперника Конора Макгрегора, российского бойца могут лишить огромного гонорара.

Пока что, до завершения расследования, выплата россиянину двух миллионов долларов призовых заморожена. При этом наказание для Нурмагомедова может не ограничиться финансовыми санкциями. Против скандального спортсмена могут применить и более жесткие меры, включая лишение чемпионского пояса.

Президент UFC Дэна Уайт рассказал, что после потасовки были арестованы трое представителей команды российского бойца. Макгрегор не стал выдвигать им обвинения, и потому задержанные уже отпущены на свободу. По словам Уайта, если у инициаторов стычки были контракты с UFC, то к поединкам их более не допустят.

Напомним, бой Хабиб Нурмагомедов (Россия) — Конон Макгрегор (Ирландия) закончился победой россиянина. После боя Нурмагомедов полез в драку за пределами октагона. Жертвой стал тренер ирландца. Затем уже на самого Макгрегора напали два ассистента Нурмагомедова. Награждение победителя боя из-за массовой потасовки было отложено на неопределенный срок.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter