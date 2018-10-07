Бабье лето продолжается: синоптики порадовали прогнозом

Украина

Бабье лето, установившееся в большинстве областей Украины, порадует теплыми днями и на следующей неделе. Об этом предупредил Украинский гидрометцентр.

Синоптики обещают, что в начале следующей недели — 8 октября — погода во всех регионах будет солнечной и без осадков. Днем воздух прогреется до практически летних температур — 18−21 градуса. Ночи при этом будут по-осеннему холодными: даже в южных областях ожидается не более 7−9 градусов, а на востоке столбики термометров покажут +4…6°.

Сухая солнечная погода в Украине установилась благодаря пришедшему антициклону. По предварительным прогнозам, комфортная погода сохранится, как минимум, до 10 октября.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань озвучил «ФАКТАМ» свой прогноз погоды на октябрь: после недели теплой погоды станет сыро и начнет постепенно холодать, а в середине-конце октября придут заморозки.

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