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Свежее обновление для Windows оказалось с подвохом
Новое обновление для Windows 10 оказалось с неприятным сюрпризом. После установки пакета «Version 1809» пользователи неожиданно обнаружили, что с их компьютеров пропали важные файлы. Так, на некоторых устройствах были полностью стерты папки «Мои документы» и «Изображения». Также пользователи жаловались на пропавшие фотографии, аудиофайлы и видео. Некоторые «счастливчики» лишились важной документации за последние пять лет.
В Microsoft на период проверки приостановили выход обновлений для Windows 10. Представители компании просят всех, кто скачал, но еще не установил обновление, отказаться от апдейта системы. Спасти стертые файлы есть шанс с помощью специальных инструментов, но единственный надежный способ — восстановление из резервной копии.
Напомним, ранее пользователи ПК на Windows обнаружили у себя на компьютерах неудаляемый вирус All-Radio 4.27. Вредоносная программа маскируется под бесплатный универсальный плеер. Эксперты подозревают, что вирус был разработан в России.
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