Елизавету II выселят из Букингемского дворца (фото, видео)

Мир

Королеве Елизавете II придется на два года покинуть свои покои в Букингемском дворце. Знаменитое здание сильно обветшало и нуждается в капитальном ремонте.

Об этом 5 октября сообщил администратор королевской резиденции Тони Джонстон-Берт. По его словам, предварительная стоимость ремонтных работ оценивается почти в 500 миллионов долларов!

«Я не сомневаюсь, что вложив столь крупные суммы в ремонт дворца сегодня, мы сможет избежать куда более дорогостоящих и потенциально катастрофических аварий здания на многие годы вперед», — подчеркнул Джонстон-Берт.

Он отметил, что наибольшее беспокойство вызывают электропроводка и система отопления. Они настолько обветшали, что в любой момент может произойти либо пожар, либо потоп.

Ремонт продлится 10 лет. Столь долгий срок объясняется двумя причинами. Во-первых, работы будут вестись таким образом, чтобы как можно меньше нарушать сложившийся уклад жизни 92-летней Елизаветы II и ее 97-летнего супруга принца Филиппа. Поэтому переезд Ее Величества запланирован на 2025 год. Королеве тогда будет 99 лет, а ее супругу — 104 года. Им придется пожить в другом месте два года — до полного завершения ремонта в 2027 году.

Однако не эта причина главная. Джонстон-Берт сообщил, что «Елизавета II — чрезвычайно прагматичная женщина, и она хочет как можно дольше оставаться во дворце». «Королева сама сказала: дайте мне знать, когда захотите, чтобы я съехала», — подчеркнул администратор.

Куда более существенной является вторая причина. В Букингемском дворце 775 комнат, 1 514 дверей, 760 окон. Здесь хранятся более трех тысяч произведений искусств. Это 200 картин, более тысячи предметов декоративной утвари и многое другое, что имеет не только художественную, но и историческую ценность. Все это нужно аккуратно упаковать и перевезти в другие здания.

Чтобы добраться до проводки и труб, приходится снимать паркет и ценную драпировку со стен. Потом все это нужно будет уложить на место.

Ремонтные работы начались на самом деле в апреле 2017 года. Однако их масштаб стал очевиден только теперь. И только теперь был составлен детальный план работ, и утверждена смета. За полтора года ремонта уже удалось сменить 3 километра электропроводки. Но это только начало.

Несмотря на ремонт, Букингемский дворец продолжает жить своей обычной жизнью. Здесь проводятся приемы, официальные мероприятия, сюда пускают туристов. Внешний вид здания остается прежним — строительные леса устанавливать не станут.

Переехать из дворца придется не только королеве, но и ее детям — принцессе Анне, принцу Эндрю и принцу Эдварду. Принца Чарльза это не касается, поскольку его резиденция находится в Кларенс-хаусе.

Букингемский дворец был построен в 1703 году как частная резиденция. Королевским дворец стал в 1761 году, когда его приобрел король Англии Георг III. Восточное крыло, в котором проживает Елизавета II и ее дети, было пристроено во времена правления королевы Виктории в XIX веке. В 1914 году, при Георге V, дедушке нынешней королевы, фасад был облицован прочным портлендским камнем.

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