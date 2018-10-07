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Под Львовом нашли белый гриб-рекордсмен: опубликовано впечатляющее фото
Погодные условия нынешней осени способствовали небывалому урожаю грибов. В социальных сетях грибники хвастаются своей добычей после «тихой охоты». Среди собранного попадаются настоящие рекордсмены — как по размеру, так и по весу.
Белый гриб, вполне достойный упоминания в украинской книге рекордов, был обнаружен возле села Камянка Сколевского района Львовской области. Весил гриб 2400 граммов и был практически не поврежден вредителями. Фото гриба-монстра опубликовано в сообществе «Грибы Украины» в Facebook.
Если анализировать рекорды не среди белых грибов, а в целом, то самым большим из обнаруженных в Украине считается дождевик, весивший почти 18 кг и найденный летом в Киевской области.
Напомним, в Минздраве рекомендуют во избежание отравления грибами отказаться от употребления как слишком молодых так и старых экземпляров — их легко перепутать с ядовитыми. Также всегда актуальным остается совет не собирать грибы возле автотрасс и в защитной зоне промышленных предприятий.
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