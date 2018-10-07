Джеймс Бонд никогда не превратится в женщину (фото)

Шоу-бизнес

В субботу, 6 октября, британская газета The Guardian опубликовала интервью с известным кинопродюсером Барбарой Броколли, которая снимает фильмы о Джеймсе Бонде. Она унаследовала права на агента 007 от своего отца Альберта Брокколи, который успел снять 16 частей бондианы. Для Барбары первым стал фильм «Золотой глаз» (1995 год), в котором Бонда впервые сыграл Пирс Броснан.

Сейчас на счету госпожи Броколли уже восемь картин о британском суперагенте. В четырех из них его сыграл Броснан, еще в четырех — Дэниел Крэйг. За Барбарой остается последнее слово в том, что касается подбора актеров и назначения очередного режиссера.

В интервью продюсер успокоила поклонников бондианы — 25-й фильм выйдет в прокат. Произойдет это 14 февраля 2020 года. Съемки начнутся на британской студии Pinewood 4 марта 2019 года. Названия у будущей картины пока нет. Главную роль снова сыграет Дэниел Крэйг. Режиссером вместо неожиданно покинувшего проект Дэнни Бойла будет американец Кэри Фукунага, известный по культовому сериалу «Настоящий детектив».

При этом Барбара дала понять, что это будет последний фильм, в котором Бонда сыграет Крэйг. И журналист The Guardian тут же забросал ее вопросами относительно будущего агента 007. Больше всего его интересовало, не планирует ли Броколли превратить Бонда в женщину?

Барбара ответила твердо, не оставляя места для компромиссов: «Бонд — мужчина. Это мужской характер. Он был написан как мужчина и, я полагаю, он и останется мужчиной. И это хорошо. Мы не обязаны превращать мужские характеры в женские».

Дэниел Крэйг, Барбара Броколли, Наоми Харрис и Кристоф Вальц на премьере 24-го фильма бондианы «007: Спектр» три года назад (Getty Images)

Журналист не отступал. Он напомнил о том, что времена изменились. И особенно сегодня многие упрекают Голливуд в том, что снимается очень мало фильмов с сильными женскими характерами. Также привел пример британского культового сериала «Доктор Кто», в котором главного героя на протяжении 12 сезонов играли мужчины, а теперь выходит 13-й сезон, и роль Доктора Кто исполнила британская актриса Джоди Уиттэкер. Если Доктор Кто стал женщиной, то почему это невозможно с Джеймсом Бондом?

58-летняя Барбара Броколли в ответ заявила, что некоторые черты агента 007 должны оставаться неизменными. Это дает возможность зрителям сравнивать новые части с более ранними. Но даже не это главное. «Вместо того, чтобы продвигать Бонда-женщину, кинорежиссеры и продюсеры должны создавать такие сюжеты, чтобы в них было больше женских персонажей», — сказала кинопродюсер.

Броколли согласилась с тем, что агента 007 вряд ли можно «записать в феминисты», но все же Бонд со временем изменился. Он уже не такой, каким изобразил его в 50-е годы Ян Флеминг. «Я постаралась приложить к этому руку, и, на мой взгляд, с Дэниелом Крэйгом фильмы стали более современными в том, что касается того, как в них воспринимаются женщины», — подчеркнула Барбара.

Примечательно, что с Броколли согласны многие известные актрисы. Например, жена Дэниела Крэйга Рейчел Вайс ранее заявляла, что она против того, чтобы роль Бонда досталась женщине. «У сильных женщин должны быть свои сюжеты», — подчеркнула Вайс.

Халле Берри, сыгравшая девушку Бонда в «Умри, но не сейчас» с Пирсом Броснаном, также считает, что лучше создать для бондианы хороший новый женский персонаж, но оставить агента 007 мужчиной.

На фото в заголовке изображены все актеры, игравшие в разные годы Джеймса Бонда — Тимоти Далтон, Роджер Мур, Дэниел Крэйг, Шон Коннери, Джордж Лэзенби и Пирс Броснан.

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