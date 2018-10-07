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Учит создавать роботов и считать без калькулятора: в Украине назвали лучшего учителя-2018
В Украине назвали лучшего учителя страны по версии Global Teacher Prize Ukraine. В этом году обладателем так называемой «учительской нобелевской премии» или учительского «Оскара» стал преподаватель информатики из Запорожья.
Александр Жук преподает в Запорожской специальной общеобразовательной школе-интернате «Джерело». 29-летний педагог самостоятельно выучил язык жестов и учит слабослышащих детей создавать роботов и солнечные панели. Кроме того, он три года подряд побеждает в математическом конкурсе по устному счету.
Победитель был объявлен на церемонии в Киеве. Прогрессивный преподаватель получит 250 тыс. гривен и год бесплатного обучения, а в марте 2019 года станет участником Global Education & Skills Forum в Дубае (ОАЭ) вместе с другими лучшими учителями со всего мира.
Напомним, в 2017 году премию для учителей Global Teacher Prize Ukraine получил преподаватель физики и астрономии Черновицкого лицея № 1 Паул Пшеничка. В этом году на звание лучшего учителя Украины претендовали 1206 педагогов с авторскими методиками преподавания.
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