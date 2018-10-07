- 1:23 После распада России: Тука рассказал, когда Украина потребует от РФ возмещения убытков
- 0:56 Имела аналогичный опыт: еще одна девушка обвинила Роналду в изнасиловании
- 0:25 Автомобиль Ани Лорак попал в ДТП, погиб 31-летний мужчина
- 23:58 Путин готов к масштабному вторжению в Украину: известный адвокат сделал громкое заявление
- 23:55 Стало известно, кто покинул "Танці з зірками" в седьмом эфире
- 23:20 В Болгарии изнасиловали и убили известную журналистку
- 23:19 Пытался «проскочить» на красный: на Борщаговке в Киеве Opel врезался в Mercedes с детьми
- 22:59 Землю накроет магнитная буря: названа дата
- 22:30 Учит создавать роботов и считать без калькулятора: в Украине назвали лучшего учителя-2018
- 21:43 Когда и на каких дорогах появятся приборы TruCAM: список улиц и трасс
Землю накроет магнитная буря: названа дата
В ближайшие сутки 8 октября, в ночное и утреннее время метеочувствительные люди могут почувствовать на себе влияние геомагнитной бури. Возмущение магнитосферы прогнозируют на уровне G1 (бури слабого уровня). Тем не менее, людям, знающим о своей метеочувствительности, лучше избегать в этот период излишних физических нагрузок. Спланировать понедельник стоит с учетом того, что в первой половине дня возможны ухудшение самочувствия, головная боль, раздражительность.
Наибольшую осторожность в дни магнитных бурь советуют проявлять людям с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями. Пациенты часто жалуются на участившийся сердечный ритм, головокружение, повышение кровяного давления, мигрени и общее ухудшение состояния.
После магнитной бури 8 октября следующими датами, когда возможны бури слабого уровня, станут 10 октября и 19 октября.
Напомним, несмотря на отстуствие сильных магнитных бурь в октябре населению советуют в этом месяце по мере возможности избегать дальних переездов и перелетов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...