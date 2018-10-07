Землю накроет магнитная буря: названа дата

Наука и технологии

В ближайшие сутки 8 октября, в ночное и утреннее время метеочувствительные люди могут почувствовать на себе влияние геомагнитной бури. Возмущение магнитосферы прогнозируют на уровне G1 (бури слабого уровня). Тем не менее, людям, знающим о своей метеочувствительности, лучше избегать в этот период излишних физических нагрузок. Спланировать понедельник стоит с учетом того, что в первой половине дня возможны ухудшение самочувствия, головная боль, раздражительность.

Наибольшую осторожность в дни магнитных бурь советуют проявлять людям с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями. Пациенты часто жалуются на участившийся сердечный ритм, головокружение, повышение кровяного давления, мигрени и общее ухудшение состояния.

После магнитной бури 8 октября следующими датами, когда возможны бури слабого уровня, станут 10 октября и 19 октября.

Напомним, несмотря на отстуствие сильных магнитных бурь в октябре населению советуют в этом месяце по мере возможности избегать дальних переездов и перелетов.



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