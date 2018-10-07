Путин готов к масштабному вторжению в Украину: известный адвокат сделал громкое заявление (видео)

Украина

Известный российский адвокат Марк Фейгин полагает, что Кремль вполне может пойти на полномасштабное вторжение в Украину. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Фейгин обратил внимание на последнее скандальное заявление российского президента Владимира Путина о готовности защищать интересы России любыми средствами.

По мнению адвоката, что на сегодняшний день в Кремле и всей РФ сложился высокий «уровень безумия». Из-за этого нельзя исключать варианта полномасштабного вторжения российских танков в Украину. На такой сценарий, по мнению правозащитника, Путин может пойти, если сочтет давление Запада угрозой для существования своего режима.

«Если раньше можно было расценивать как абсолютно невероятный сценарий „танков на Киев“, то теперь … любые подобные инвективы в адрес Украины, а я их так расцениваю, допустимы со стороны Путина. И исключать вот этого безумия нельзя», — предупредил Фейгин.

По его мнению, сейчас Путина сдерживает ближайшее окружение. Пока что оно достаточно рационально, чтобы не дать агрессору пойти вразнос, но ситуация может в один миг поменяться.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», рейтинг доверия Путину у россиян упал до уровня 2013 года.

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