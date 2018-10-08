Шоу-бизнес

Кендалл Дженнер в микро-бикини отдохнула у бассейна с сестрой Кортни (видео)

Двадцатидвухлетняя Кендалл Дженнер решила отдохнуть после напряженного месяца модных показов и насладиться перерывом в работе.

Ранее в одном из эпизодов шоу «Семейство Кардашьян» шло обсуждение борьбы Кендалл с тревогой и беспокойством, которые преследовали девушку из-за напряженного графика работы.

«Тебе нужно находить баланс между работой и жизнью», — получила она совет и, похоже, следует ему.

Так, модель разместила в Instagram несколько снимков вместе с сестрой Кортни.

«Иногда нужен выходной», — прокомментировала снимки Кортни.

Как известно, на прошедших Неделях моды Кендалл участвовала в показах Burberry, Alberta Ferretti, Fendi, Moschino и других, еще раз доказав свой статус одной из самых востребованных моделей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», хакеры из группировки Celeb Jihad похитили и опубликовали пикантные фото сестры Ким Кардашьян, супермодели Кендалл Дженнер. Откровенные кадры были сделаны для книги известного фотографа Рассела Джеймса и не должны были увидеть свет раньше официальной презентации фотоальбома.

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