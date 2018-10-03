8 октября 2018

Знаете, всё как-то не было ни случая, ни повода представить вашему вниманию эту крупную (больше полуметра высотой) работу. А она действительно заслуживает того, чтобы обратить на себя внимание. Какой-то душевностью и непостижимой, на первый взгляд, трогательной нежностью. Хотя, казалось бы, композиция посвящена такой обыденной теме — женской причёске.

Но именно сегодня эта тема неожиданно исторически актуализировалась. Дело в том, что ровно 110 лет, 8 октября 1908 года, в Лондоне впервые была продемонстрирована химическая завивка (перманент). Этим событием история женской причёски обязана знаменитому немецкому парикмахеру Карлу Людвигу Несслеру. Правда, в то время Чарльз Несслер, как он стал называть себя после переезда в Англию, знаменитым ещё не был. Но известным уже был. Ведь до приезда в Лондон он, всего лишь несколько месяцев проучившись у сельского парикмахера и посчитав, что постиг мастерство уже в совершенстве, успел попутешествовать (и поработать) в Базеле, Милане, Женеве. Потом устроился на работу в Париже. Кстати, именно там он познакомился со своей будущей женой Катариной Лайбле. С ней же он начал экспериментировать. И, между прочим, не всегда удачно. Первые попытки сделать качественную завивку регулярно заканчивались ожогами на голове несчастной Катарины.

Чего только не натерпевшись от экспериментатора, девушка своей цели всё-таки добилась. И после переезда в Лондон Несслер вынужден был сделать ей предложение руки и сердца, которое тут же было принято. А затем уже своего начал добиваться и сам экспериментатор. В 1902 году он получил свой первый патент на изготовление искусственных бровей и ресниц. Затем в 1908 году совершил громкую сенсацию, впервые продемонстрировав всем химическую завивку. А в феврале 1910 года Несслеру вручили британский патент, подтверждающий изобретение им специальной электрической аппаратуры для создания женских причёсок.

Во время Первой мировой войны ему как иностранцу даже довелось какое-то время провести в лагере. После чего он вынужден был переселиться в США, где создал целую сеть женских салонов красоты. Его компания, открывшая филиалы в Нью-Йорке, Чикаго, Детройте и Филадельфии, оценивалась в то время в десятки миллионов долларов. Но это уже была совсем другая история.

Сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. И, конечно же, успехов в каждом добром и полезном начинании.