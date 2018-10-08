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Православие головного мозга: украинцы подняли на смех «русский дух» Кирилла
В сецсетях жестко высмеяли «православный» освежитель воздуха с ладаном. Фото необычного продукта опубликовано в Twitter на странице «Двухглавый Кургинян».
Автор публикации назвал достижение фармпромышленности «Святым духом патриарха Кирилла». Пользователям, в свою очередь, очень понравилось обещание от производителей новинки «создавать дополнительный эффект духовности» и «изгонять нечистого духа».
«Православие головного мозга 100%», — прокомментировали необычный освежитель пользователи. «Освежитель для туалета с крестом?!! Додумались», — возмущаются участники обсуждения. «Так вот, где русский дух? Вот где русью пахнет», — саркастично отмечают в Twitter. Тут же в комментариях родились пародии на романс Вертинского «Ваши пальцы пахнут ладаном». «Ваш сортир пропитан ладаном. А в ресницах спит печаль», — комментируют пользователи соцсетей.
Напомним, ранее повод для остроумных шуток пользователям соцсети дал российский священник, поющий «Мурку». «Певцом» оказался личный секретарь архиепископа Тираспольского, а исполнен блатной хит был в ходе застолья с участием других священников.
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