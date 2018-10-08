Задержанный в Китае глава Интерпола ушел в отставку (фото)

Мир

Власти Китая официально подтвердили информацию о том, что исчезнувший в конце сентября глава Интерпола Мэн Хунвэй был задержан по приезде из Франции в Пекин. Как сообщает CNN, в отношении него проводится расследование. Мэн Хунвэя, который является также заместителем министра общественной безопасности Китая, подозревают в коррупции. Подробности предъявляемых ему претензий пока не разглашаются.

Между тем в Интерполе сообщили, что получили заявление от Мэн Хунвэя об отставке, которое было принято. Срок полномочий президента должен был истечь в 2020 году. Исполняющим обязанности руководителя организации стал вице-президент Ким Йонг Ян из Южной Кореи. Выборы преемника Мэн Хунвэя назначены на конец ноября.

Жена Мэн Хунвея Грейс обратилась в полицию французского города Лион, где находится штаб-квартира Интерпола, после того, как ее супруг бесследно исчез после отъезда в Китай. Грейс рассказала, что в день своего исчезновения муж отправил ей по телефону сообщение с просьбой ждать его звонка и эмодзи ножа — сигнал об опасности.

Мэн Хунвэй — не единственный известный человек, исчезнувший в Китае за последнее время. Так, недавно известная китайская актриса Фань Бинбин, пропавшая в июле, вновь появилась на публике. Ее обязали выплатить почти 130 миллионов долларов — в виде неуплаченных налогов и штрафов.

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