Гол-красавец Малиновского помог «Генку» разгромить «Гент» Яремчука и Пластуна (видео)

Спорт

Отлично выступает в текущем чемпионате Бельгии «Генк» нашего Руслана Малиновского. В очередном туре команда в родных стенах разгромила «Гент» (5:1), а один из мячей перед приездом в национальную команду забил украинский полузащитник. Малиновскому при счете 3:1 удался точный удар метров с 20 (кстати, в активе Руслана в текущем сезоне уже пять голов в чемпионате страны и три — Лиге Европы).

Отмечу, что в составе «Гента», весь второй тайм сражавшегося в меньшинстве, также играли футболисты сборной Украины. Защитник Игорь Пластун, впервые вызванный в расположение национальной команды, провел на поле весь матч, а форвард «желто-синих» Роман Яремчук вступил в игру на 65-й минуте (по иронии судьбы, секунд за 30 до гола Малиновского).

Кстати, этот успех позволил «Генку» с 26 очками обойти «Брюгге» (25) и возглавить турнирную таблицу чемпионата Бельгии. «Сент-Трюйден», которому Роман Безус помог обыграть «Мускрон» (3:1), с 17 пунктами — на шестом месте, «Гент» (14) — на седьмом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Малиновский стал самым высокооплачиваемым футболистом бельгийского «Генка».

Фото ФК «Генк»



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