Украина

TruCAM начали работать, но штрафовать нарушителей пока не будут: что нужно знать

С 8 октября на дорогах Украины появились американские приборы измерения скорости TruCAM, которыми полицейские будут контролировать соблюдение скоростного режима. Это должно помочь уменьшить вал серьезных ДТП, которые в последнее время все чаще происходят на дорогах страны.Об этом на брифинге заявил заместитель главы департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

— С сегодняшнего дня (8 октября. — Авт.) полиция начинает контролировать скоростной режим на украинских дорогах, — говорит Алексей Билошицкий. — Первая неделя будет пилотной, чтобы водители привыкли к тому, что на дорогах начинают работать TruCAM. На сегодняшний день поверку прошло только около 30 таких приборов (в распоряжении Госавтоиснпекции их было около 200. - Авт.), которые будут установлены в местах концентрации ДТП: на международных трассах и в больших городах. При этом хочу сразу отметить, что приборы не будут постоянно находиться именно там, их расположение будет меняться. Водители узнают об этом, так как измерение скорости с помощью TruCAM будет проходить у служебных авто с включенными проблесковыми маячками.

По словам Билошицкого, в течение первой, пилотной, недели полиция будет останавливать нарушителей скоростного режима и только предупреждать их. Но уже с 15 октября стоит готовиться к штрафам:

— Патрульные будут останавливать водителей, превысивших скоростной режим. Если превышение будет примерно на 20 километров в час, то составят протокол и выпишут штраф в 255 гривен. А тем, кто превысит допустимую скорость более чем на 50 километров в час, грозит штраф в размер 510 гривен.

При этом замглавы патрульной полиции пообещал, что уже в ближайшее время приборы измерения скорости появятся не только на дорогах, но и в патрульных машинах. Это будут не TruCAM, которые не предназначены для этого. А вот какие именно устройства планируется установить, он не сказал.

Напомним, что ранее «ФАКТЫ» уже сообщали о появлении американских лазерных приборов измерения скорости на украинских дорогах. Правда, использовать TruCAM зимой не получиться, так как допустимый температурный диапазон корректной работы этих приборов колеблется от 10 градусов мороза до 60 тепла.

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