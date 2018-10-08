Раде предложили снять неприкосновенность с депутата от Оппоблока (видео)

Политика

Верховной Раде предложили снять неприкосновенность с депутата от Оппозиционного блока Дмитрия Колесникова. Этот вопрос вынесен на голосование регламентного комитета парламента.

Инициативу о снятии неприкосновенности представлял генеральный прокурор Юрий Луценко. Основная претензия к Колесникову — содействие приватизации стратегического военного завода, что в итоге привело к ликвидации предприятия. События относятся к 2012 году — периоду, когда Колесников стоял во главе агентства государственного имущества Украины. Луценко считает, что решение о приватизации было принято в интересах третьих лиц. После передачи в частную собственность завода оборудование с него было вывезено, и предприятие лишилось возможности выполнять оборонные заказы.

В ходе заседания регламентного комитета генпрокурор объяснил, что Колесников на своей должности согласовал передачу на приватизацию объектов стратегически важного для обороны предприятия. По словам Луценко, такая передача могла состояться лишь при наличии у предприятия налоговой задолженности, но такого долга не было, равно как и соответствующей справки в пакете документов в агентство.

Напомним, ранее Колесникова уже пытались привлечь к ответственности. В мае такая инициатива была внесена в парламент, но в июне регламентный комитет вернул пакет документов в Генпрокуратуру без объяснения причин. В Генпрокуратуре решили внести представление повторно.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter