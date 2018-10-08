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В Украину пришел сезон туманов: какой будет погода в ближайшие дни
В Украине погоду продолжает определять антициклон, в ближайшие дни во всех регионах сохранится теплая и солнечная погода. Дневные температуры воздуха поднимутся до комфортных осенних +15…19 градусов. В южной части, на востоке и в большинстве центральных областей ожидается + 17…22 градуса.
Как уточнила синоптик Наталья Диденко, в ближайшее время осадки маловероятны во всех областях. Тем не менее, распространенным метеоявлением в ближайшие дни будут туманы и дымки. На дорогах видимость ухудшится до 300−500 метров. Водителей просят проявлять осторожность особенно в темное время суток.
В Киеве погода также будет солнечной, осадки маловероятны. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +16…19 градусов.
Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз, согласно которому теплая погода продлится неделю, а затем придут дожди и начнет постепенно холодать. Во второй половине октября заморозки возможны во всех регионах.
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