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Общество

В Украину пришел сезон туманов: какой будет погода в ближайшие дни

10:55 8 октября 2018   272
туман
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине погоду продолжает определять антициклон, в ближайшие дни во всех регионах сохранится теплая и солнечная погода. Дневные температуры воздуха поднимутся до комфортных осенних +15…19 градусов. В южной части, на востоке и в большинстве центральных областей ожидается + 17…22 градуса.

Как уточнила синоптик Наталья Диденко, в ближайшее время осадки маловероятны во всех областях. Тем не менее, распространенным метеоявлением в ближайшие дни будут туманы и дымки. На дорогах видимость ухудшится до 300−500 метров. Водителей просят проявлять осторожность особенно в темное время суток.

В Киеве погода также будет солнечной, осадки маловероятны. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +16…19 градусов.

карта

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз, согласно которому теплая погода продлится неделю, а затем придут дожди и начнет постепенно холодать. Во второй половине октября заморозки возможны во всех регионах.

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