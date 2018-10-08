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Преимущества душевых наборов и гарнитуров от Ravak

Душевые наборы — приспособления для монтирования в ванной комнате. Их характерная черта — наличие различных переключателей, рычагов, предназначенных непосредственно для подачи холодной и горячей воды. Также в гарнитур для душа может входить стойка, шланги, лейки различных типов и термостатические элементы.

Покупка душевого набора — рациональное решение, которое позволяет сэкономить время на поисках всех его структурных элементов по отдельности.

В зависимости от типа монтажа комплекты могут быть настенными и напольными. Широкий выбор устройств первого типа — настенные душевые наборы — есть на ravak.com.ua.

5 «плюсов» душевых гарнитуров Равак

Почему продукция популярной чешской торговой марки пользуется популярностью? Спрос на брендовую продукцию растет благодаря:

1. Высокому качеству. Чего не отнять у разработок компании Равак, так это качества, которое каждый раз приятно удивляет и радует потенциальных обладателей.

2. Широкому ассортименту. В условиях ограниченности выбора покупателю сложно сориентироваться и подобрать действительно оптимальный вариант. Благо Ravak предоставляет раздолье для фантазии и реализует широкий ассортимент самых разнообразных вариаций душевых наборов.

3. Гибкий диапазон цен. Внушительный модельный ряд душевых наборов Ravak состоит из бюджетных простейших моделей, средних по цене и функционалу приспособлений, дорогостоящих полифункциональных разработок.

4. Минималистичный дизайн. В сантехнических решениях ценится простота и минимализм. Отсутствие лишних деталей играет разработкам компании только на руку. Душевые наборы, созданные под именем Ravak, отлично вписываются в интерьер ванной комнаты.

5. Регулярные пополнения модельного ряда. Ассортимент гарнитуров для душа Ravak расширяется на постоянной основе.

Идеальная ванная комната собственными руками — не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Особенно, если главный помощник в этом деле — компания Ravak со своими разработками.

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