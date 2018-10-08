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Россия может уничтожить Украину очень быстро: раскрыт хитрый план Путина
Отсечение Украины от Азовского и Черного морей — гибель страны. Именно поэтому Россия раскачивает ситуацию и в дальнейшем будет только активизировать свои усилия в южных регионах страны.
Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил военный эксперт, блогер Алексей Арестович. Комментируя ситуацию с участившимися нападениями на патриотов и общественных активистов, он отметил, что сложно отследить кто именно является инициатором силовых акций: россияне или «местные балбесы». «Но юг действительно „качают“ в рамках проведения в Украине президентских, а в дальнейшем и парламентских выборов. Это остается частью целенаправленной политики Кремля в отношении нашей страны», — добавил он.
Алексей Арестович считает, что в южных регионах воплощается системная задача, направленная на приведение к власти пророссийских сил. «Украина, отсеченная от моря, — это экономическая смерть государства в течение короткого времени: двух — трех кварталов», — добавил он.
Военный эксперт подчеркнул, что через свою агентуру Кремль проводит информационно-психологические операции регионального масштаба, чтобы поддерживать напряженность в регионе, и через подконтрольные СМИ продвигать мысль о том, что украинские власти неспособны контролировать ситуацию, «Новороссия» побеждает и у нее есть шанс распространиться. Делается это для того, чтобы потом обменять это на идею федерализации, например", — резюмирует эксперт.
Полный текст эксклюзивного интервью Алексея Арестовича читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Украина попала в сложную ситуацию, есть угроза не только со стороны России».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алексей Арестович заявил, что на Донбассе Москва теряет контроль над террористами.
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