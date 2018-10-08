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Документы о хищениях в ВСУ нашли на свалке в Николаеве (фото)
На окране Николаева в районе самопроизвольной свалки местные жители обнаружили служебную документацию Николаевского гарнизона военной прокуратуры Южного региона. Свалка образовалась на месте бывшего песчаного карьера, который еще в начале 2000-х стали разрабатывать, а потом забросили.
Люди видели, как грузовой автомобиль КамАЗ с военными номерами в районе улицы Праздничной высыпал строительный мусор, среди которого оказались и документы прокуратуры.
Судя по найденным документам, речь идет о поставках топлива в военные части Одесской области.
Как сообщает «Преступности.НЕТ», жители звонили в полицию по этому поводу, но реакция не последовала.
Напомним, что 24 июля министр обороны Украины Степан Полторак сообщил о лишении всех воинских званий начальника 46-го Объединенного центра обеспечения Вооруженных сил Украины (Одесса) Евгения Короля из-за выявленных злоупотреблений служебным положением. В центре были выявлены хищения горюче-смазочных материалов на сумму более 6,4 млн гривен.
Евгения Короля лишили воинского звания полковник, также всех воинских званий, права на пенсионное обеспечение, выходного пособия и пользования медицинскими учреждениями Минобороны. Такое же наказание понесли начальник склада 46-го объединенного центра обеспечения Андрей Масунов и старший офицер отдела обеспечения горюче-смазочными материалами центра управления тыла ВСУ Дмитрий Изварин.
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