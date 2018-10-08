Брижит Макрон приняла в Париже королеву Испании: кто проиграл соревнование в элегантности (фото)

Стиль жизни

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит, которые 5 октября посетили траурную церемонию прощания с легендарным певцом Шарлем Азнавуром, приняли в Париже короля Испании Филиппа VI и королеву Летисию. Монарх и его жена прибыли в столицу Франции на открытие выставки испанского художника Хуана Миро.

Поскольку обе дамы, и 46-летняя Летисия и 65-летняя Брижит, известны своим чувством стиля и считаются законодательницами европейской моды, к ним было приковано особое внимание журналистов. На этот раз в битве нарядов, по мнению западной прессы, проиграла Брижит. Так, например, итальянское издание Oggi считает, что Летисия определенно превзошла мадам Макрон. Ее асимметричное темно-синее коктейльное платье от Delpozo стоимостью 2500 евро смотрелось более выигрышно, чем белое мини-платье Брижит в стиле 1960-х годов. В последнее время первая леди Франции стала несколько злоупотреблять этим цветом и стилем.

Читатели различных изданий, когда им было предложено оценить внешний вид королевы Испании и первой леди Франции, также подавляющим числом голосов отдали пальму первенства Летисии.

фото Getty

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Брижит Макрон затмила на банкете королеву и принцесс Дании. А королева Испании поразила воображение мировых СМИ комбинезоном в театре.

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