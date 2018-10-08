Бензин резко подорожал за прошедшие выходные

Деньги

Понедельник, 8 октября, принес очередное разочарование водителям. За прошедшие выходные крупные сети АЗС повысили стоимость нефтепродуктов на 20−70 копеек за литр. В результате средняя по стране цена литра бензина А-95 составляет 33,07 грн, дизельного топлива — 31,16 грн, а сжиженного газа — 15,35 грн. В то же время мировые цены на нефть, которые являются главной причиной подорожания топлива в Украине, начали снижаться. Стоимость барреля нефти Brent утром 8 октября составила 82,94 доллара. Предыдущие торги завершились на уровне 84,16 доллара за баррель.

По мнению экспертов, откат нефтяных цен связан с появившимися в СМИ сообщениями (со ссылкой на не названные источники в правительстве США) о том, что в порядке исключения рассматривается возможность смягчить условия импорта нефти из Ирана для некоторых покупателей сырья в рамках грядущих в ноябре нефтяных санкций против этой страны. В частности, послабления могут быть сделаны для стран, которые уже продемонстрировали свое стремление уменьшить импорт нефти из Ирана. Кроме того, еще в сентябре представители американского правительства говорили о том, что некоторым странам может быть дано больше времени на сворачивание торговых отношений с Ираном.

Влияние на нефтяной рынок оказало и заявление наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана аль Сауда в интервью агентству Bloomberg о том, что его страна выполняет свое обещание не допустить нехватки нефти на рынке в связи с сокращением экспорта сырья Ираном в преддверии санкций. По его словам, Саудовская Аравия вместе с партнерами по сделке ОПЕК+ нарастила добычу, вдвое превысив объемы ушедшей с рынка иранской нефти.

Стоит напомнить, что некоторые международные эксперты допускали возможность подорожания нефти до 100 долларов за баррель. Как сообщил «ФАКТАМ» директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, если нефть подорожает до 100 долларов, то литр бензина в Украине будет стоить 38—40 грн, а дизельного топлива — 36−38 грн.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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