Адекватный ответ: бойцы ВСУ уничтожили огневую позицию боевиков на Донбассе (видео)

Украина

В сети показали, как бойцы Объединенных сил уничтожили опорный пункт боевиков на Авдеевском направлении. Очередное видео уничтожения опорника российско-оккупационных войск на Донбассе на своей страничке в социальных сетях выложил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан («Штирлиц»).

«Все знают, что никогда не нужно провоцировать Осиный рой», — так прокомментировал видеоролик Анатолий Штефан.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анатолий Штефан обнародовал видео уничтожения двух единиц боевой техники боевиков на Донбассе. На кадрах видно как попадание в саму технику, так и взрыв от сдетонировавшего боекомплекта. В комментариях под этим постов один из интернет-пользователей сообщил, что на видео запечатлен выстрел из «Фагота» — противотанкового управляемого ракетного комплекса.

Ранее уничтожение техники боевиков на Донбассе при помощи беспилотных бомбардировщиков показали в Украинской Добровольческой Армии (УДА). Тогда же были ранены четверо наемников.

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