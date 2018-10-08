Происшествия

Нападение детей на магазин в центре Киева: в соцсетях говорят о новом опасном движении

Вечером в воскресенье, 7 октября, в самом центре столицы, на улице Грушевского, произошел вопиющий случай: около 40 детей разгромили и обокрали продуктовый магазин, расположенный недалеко от входа в Мариинский парк.

Как написала в Facebook киевлянка Ангелина Бакалинская, ставшая очевидицей случившегося, в налете участвовало около полусотни (!) детей, прибежавших со стороны станции метро «Арсенальная».

«В толпе было до 20 человек в возрасте примерно 15—16 лет, остальным: 10—14, но много мелких. Вылетали из магазина с бутылками, жвачками и прочим. На части товара были «противоугонные» магниты. Часть товара, прямо у входа просто разбрасывали по улице. Приехала аж одна машина охранной фирмы «Статус» и ни одной полицейской. Вот уже минут 20 ни одной патрульной нет. Дети, понятное дело, убежали, опять же в сторону метро «Арсенальная», — написала свидетель.

В пресс-службе столичного главка Нацполиции «ФАКТАМ» подтвердили факт налета детей на продуктовый магазин в центре Киева.

«По имеющимся у нас данным, в нападении участвовало около 40 человек. „Налетчики“ распылили слезоточивый газ, разбросали товар и похитили около 40 бутылок слабоалкогольных напитков. Сейчас проводятся следственные мероприятия по установлению всех участников нападения, а также решается вопрос об открытии уголовного производства», — сказали в пресс-службе.

Пока в полиции устанавливают личности несовершеннолетних хулиганов, устроивших погром в центре столицы, пользователи соцсетей пишут, что подобный случай в Киеве не первый. Так, несколько месяцев назад два таких же нападения на магазины произошли на Подоле. Позже аналогичные инциденты случались и на Поздняках. «Я уже давно слышала про такие налеты, только они были не в центре, а на Позняках и неоднократно. Дети, школьники, группами не меньше 30 человек залетают в супермаркеты и понеслось..» — написала в Facebook Нина Лазарева.

Некоторые предполагают, что это может быть детское неформальное движение «Арестантский уклад един» (АУЕ), зародившееся семь лет назад в России. АУЕ объединяет банды, состоящие из несовершеннолетних. При этом многие уверенны, что объединение это происходит на идеологической информационной почве, чтобы приучить подрастающее поколение к воровским понятиям и тюремной среде.

Что стоит за разбойными нападениями на магазины: воровская идеология или попытка таким радикальным образом выразить свой протест, еще предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о серии нападений банды подростков на столичный гипермаркет «Ашан».

Кроме того, в Киеве хулиганы ограбили и сожгли книжный магазин, перед этим украв из кассы дневную выручку.

А в Днепре мужчина в одиночку обезвредил вооруженных налетчиков, напавших на обменный пункт.

*Фото из Facebook

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