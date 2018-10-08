Италию и Украину рассудит словенец, удалявший Моуриньо

Спорт

УЕФА обнародовал фамилию арбитра, которому предстоит в среду, 10 октября, провести в Генуе товарищеский матч между сборными Италии и Украины.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ИТАЛИЯ — УКРАИНА.

Работать на поединке на 36-тысячном стадионе «Луиджи Феррарис» доверили 28-летнему рефери из Словении Раде Обреновичу. Отмечу, что этот служитель Фемиды не только ранее не пересекался с нашими командами, но и вообще дебютирует на уровне национальных сборных. В послужном списке словенца только встречи с участием юношеских и молодежных команд, а также всего три еврокубковых матча на предварительной стадии Лиги Европы.

Правда, Обренович обратил на себя внимание еще в 2014 году, когда во время товарищеского матча в Любляне между местной «Олимпией» и лондонским «Челси» удалил с тренерской скамьи в ту пору наставника «аристократов» знаменитого Жозе Моуриньо.

Букмекеры уже сделали свои прогнозы на матч Италия — Украина.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть прямую трансляцию встречи Италия — Украина.

Фото SPS



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