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Италию и Украину рассудит словенец, удалявший Моуриньо
УЕФА обнародовал фамилию арбитра, которому предстоит в среду, 10 октября, провести в Генуе товарищеский матч между сборными Италии и Украины.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ИТАЛИЯ — УКРАИНА.
Работать на поединке на 36-тысячном стадионе «Луиджи Феррарис» доверили 28-летнему рефери из Словении Раде Обреновичу. Отмечу, что этот служитель Фемиды не только ранее не пересекался с нашими командами, но и вообще дебютирует на уровне национальных сборных. В послужном списке словенца только встречи с участием юношеских и молодежных команд, а также всего три еврокубковых матча на предварительной стадии Лиги Европы.
Правда, Обренович обратил на себя внимание еще в 2014 году, когда во время товарищеского матча в Любляне между местной «Олимпией» и лондонским «Челси» удалил с тренерской скамьи в ту пору наставника «аристократов» знаменитого Жозе Моуриньо.
Букмекеры уже сделали свои прогнозы на матч Италия — Украина.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть прямую трансляцию встречи Италия — Украина.
Фото SPS
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