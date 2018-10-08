Борьба за Томос: в Украине раскрыли самый желанный сценарий для Кремля

Украина

Гражданская война на религиозной почве является самым желаемым сценарием для Кремля в контексте предоставления автокефалии украинской Церкви. Однако далеко не все священнослужители УПЦ (Московского патриархата) готовы участвовать в авантюрах, инспирированных РПЦ и ФСБ России.

Об этом сообщил народный депутат Украины Дмитрий Тымчук, отметив, что украинская Служба безопасности предупреждала об активной подготовке УПЦ (МП) провокаций на фоне приближающегося предоставления Томоса. По его словам, основные акции организовываются при участии пророссийских политиков.

В то же время, по словам Дмитрия Тымчука, в самой УПЦ (МП) далеко не все священнослужители являются сторонниками «русского мира». «Треть — это „православные ястребы“, ярые поборники „русского мира“; еще треть — вполне проукраински настроены; остальные — „болото“, которое ориентируется на „политический момент“. Таким образом, можно рассчитывать, что в целом менее половины священнослужителей УПЦ (МП) готовы принимать участие в тех авантюрах, которые навязывает в контексте украинской автокефалии руководство РПЦ и ФСБ РФ», — заявил народный депутат.

По мнению Дмитрия Тымчука, в данный момент акции противников Томоса далеки от массовых: «Дело, очевидно, вовсе не в отсутствии денег у Москвы для финансирования такого рода протестов, а в отсутствии желания у верующих принимать в них участие. И главная задача организаторов — создание картинки для росСМИ и кураторов из российских спецслужб».

Однако, по его словам, не известно, на какие шаги в дальнейшем решится Кремль. «Для нас крайне важным является нейтрализовать и ни под каким предлогом не поддаваться на провокации, идеологи которых сидят в РФ. Кровавая баня, а то и гражданская война на религиозной почве — это самый желанный сценарий для Кремля в контексте грядущего создания единой Украинской Православной Поместной Церкви (на что уже намекали представители и УПЦ (МП), и РПЦ)», — резюмировал народный депутат Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине началось создание независимой церкви.

А Белорусская православная церковь в унисон с РПЦ выступила против предоставления Томоса Украине.

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