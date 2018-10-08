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Политика

Сущенко отправили по этапу, — Фейгин

14:09 8 октября 2018   73
Роман Сущенко
Инф. «ФАКТОВ»

Незаконно осужденного в Росиии украинского журналиста Романа Сущенко, заключенного в СИЗО в Москве, этапировали к месту отбывания наказания. Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин.

Конкретное место тюрьмы Фейгин не указал. Ранее он заявлял, что в случае, если дело дойдет до этапирования, он будет добиваться, чтобы Сущенко не отправляли дальше средней полосы России. Затем защитник все же допустил, что Сущенко могут перевезти в колонию в Якутске.

Напомним, корреспондент «Укринформа» во Франции Роман Сущенко был задержан российскими силовиками 30 сентября 2016 года в московском аэропорту, когда приехал в Россию навестить родственников. 7 октября ему выдвинули обвинение в шпионаже на Главное управление разведки Минобороны Украины.

4 июня 2018 года Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, а Верховный Суд России признал этот вердикт законным. Российские тюремщики удовлетворили последнюю просьбу украинца перед его этапированием в колонию.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как осужденный в России за шпионаж и находящийся в СИЗО ФСБ «Лефортово» в Москве украинский журналист Роман Сущенко «готовится к переезду». Узник занимается физкультурой и параллельно читает книги — в т. ч. переписку Ивана Франко с украинской интеллигенцией и коллегами из Польши, Чехии, Российской империи.

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