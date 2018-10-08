4 из 5 политических партий в Украине — фиктивные, — КИУ

Политика

Из 353 партий в Украине реально действует лишь каждая пятая. Остальные 80% существуют лишь на бумаге. К такому выводу пришел Комитет избирателей Украины, проанализировав активность политических сил.

Аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок признал: партий в Украине слишком много по сравнению с другими европейскими государствами. При этом количество не перешло в качество: подавляющее большинство партий превратились в фиктивные структуры. Деятельностью парламенских партий в КИУ также не довольны.

В Комитете избирателей отметили, что в Украине практически не регистрируются новые партии. Создавать новые политсилы их лидеры предпочитают путем переименования уже существующих. Об этом сообщает Укринформ. В КИУ подозревают, что новые регистрации застопорились из-за предусмотренного законом требования о сборе подписей и формировании ячеек в Крыму, что, естественно, в нынешних условиях выполнить невозможно.

Напомним, в Украине была предложена новая система выборов депутатов по открытым спискам политических партий, но эксперты прогнозируют, что принять новый порядок до ближайших парламентских выборов скорее всего не удастся.

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