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Представительница Украины показала, с каким номером выступит на детском «Евровидении» (видео)
На детском международном песенном конкурсе «Евровидение» нашу страну представит юная певица из Винницы Дарина Красновецкая. 11-летняя исполнительница выступит с композицией Say Love. Видео номера опубликовали на YouTube-канале UA.Первый. Дарина выйдет на сцену в стилизованном бело-красном костюме с рупором. который специально перекрасили под цвет ее наряда.
«Рупор подчеркивает идею песни, он помогает мне призывать людей со всего мира отказаться от войны и объединиться ради большого и светлого чувства любви», — объяснила концепцию номера Дарина.
Юная певица занимается вокалом больше пяти лет. Она принимала участие в шоу «Голос.Дети», дважды побеждала на фестивале «Черноморские игры».
Ранее, «ФАКТЫ» сообщали, что Украина намерена была отказаться от участия в детском конкурсе «Евровидение» из-за «критического недофинансирования».
Финал детского Евровидения состоится 25 ноября 2018 года в Минске (Беларусь). В нем примут участие 20 артистов в возрасте до 15 лет из стран — членов Европейского вещательного союза.
В прошлом году на конкурсе в столице Грузии Тбилиси украинская певица Анастасия Багинская вошла в десятку лучших, заняв 7-е место.
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