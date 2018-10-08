- 17:36 Нашли мертвым в туалете: под Харьковом в поезде загадочно умер военный
- 17:26 Макгрегор со стаканом виски в руке высказался о поражении от Нурмагомедова
- 17:24 MELOVIN представил новую песню на украинском языке
- 17:18 Синоптики рассказали, когда в Киеве закончится "бабье лето"
- 16:43 Жириновский опозорился, упав на колени прямо на сцене: сеть насмешило видео
- 16:38 Когда в Киеве снесут Шулявский мост: названа дата
- 16:23 Знаменитый украинский певец шокировал известием о смертельной болезни сына
- 16:05 Лучший молодой футболист ЧМ-2018 забил сопернику «Шахтера» четыре мяча за 13 минут
- 15:57 "Рутинная поездка": в России оправдались за шпионский скандал в Нидерландах
- 15:52 Бывшего мужа Подкопаевой арестовали по подозрению в госизмене
В Харькове запретили пророссийскую организацию, призывавшую к созданию "народной республики"
Служба безопасности Украины добилась судебного запрета деятельности Харьковской областной общественной организации «Русь триединая». Соответствующее решение по иску представителей спецслужбы принял Харьковский окружной административный суд, сообщила пресс-служба СБУ.
В ходе проверки деятельности указанной организации было установлено, что ее участники принимали активное участие в деятельности местного «Антимайдана», требовали проведения «референдума» относительно федерализации Украины и организовали серию крестных ходов по центру Харькова. Последние проводились под лозунгами о создании фейковой «Харьковской народной республики» с дальнейшим ее присоединением к Российской Федерации.
Организация «Русь триединая» была создана в Харькове в 2004 году. Она прославляет идею «объединения России, Украины и Беларуси». В феврале 2018 года член этой организации Владимир Винограденко (более известный как «Апостол») погиб в Сирии, куда отправился как наемник ЧВК «Вагнер».
А в августе 2018 года в Харькове приговорили местного жителя Мехти Логунова, готовившего создание «Харьковской народной республики». Его признали виновным в государственной измене и осудили к 12 годам лишения свободы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!