В Харькове запретили пророссийскую организацию, призывавшую к созданию "народной республики"

Украина

Служба безопасности Украины добилась судебного запрета деятельности Харьковской областной общественной организации «Русь триединая». Соответствующее решение по иску представителей спецслужбы принял Харьковский окружной административный суд, сообщила пресс-служба СБУ.

В ходе проверки деятельности указанной организации было установлено, что ее участники принимали активное участие в деятельности местного «Антимайдана», требовали проведения «референдума» относительно федерализации Украины и организовали серию крестных ходов по центру Харькова. Последние проводились под лозунгами о создании фейковой «Харьковской народной республики» с дальнейшим ее присоединением к Российской Федерации.

Организация «Русь триединая» была создана в Харькове в 2004 году. Она прославляет идею «объединения России, Украины и Беларуси». В феврале 2018 года член этой организации Владимир Винограденко (более известный как «Апостол») погиб в Сирии, куда отправился как наемник ЧВК «Вагнер».

А в августе 2018 года в Харькове приговорили местного жителя Мехти Логунова, готовившего создание «Харьковской народной республики». Его признали виновным в государственной измене и осудили к 12 годам лишения свободы.

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