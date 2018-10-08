Бывшего мужа Подкопаевой арестовали по подозрению в госизмене

Украина

Украинский бизнесмен и меценат, а также бывший муж олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой Тимофей Нагорный арестован по подозрению в государственной измене. Об этом в Facebook сообщил редактор издания «Журналист» Роман Ревенджук.

По словам Ревенджука, позднее Печерский районный суд заменил содержание под стражей на возможность внести залог в размере 528 тысяч 600 гривен. Инициатор ареста — Служба безопасности Украины — подала апелляцию. Суд назначен на среду, 10 октября.

«Как сообщают мои источники в СБУ, арестовали Нагорного по факту общения с российским бизнесменом Алексеем Дашутиным. Якобы зафиксирован разговор, в котором поставлены под сомнение национальные интересы Украины», — пишет журналист.

Ревенджук подтверждает, что Нагорный непублично критиковал власть, но считает, что обвинять его в госизмене безосновательно, ведь его фонд провел много работы под лозунгом «Мир. Единая Украина». Бизнесмен, по словам журналиста, очень много помогал детям Донбасса (сам Нагорный родом из Макеевки).

Журналист также сообщил, что россиянин Алексей Дашутин был осужден в России за разворовывание имущества Минобороны РФ, но избежал отбывания наказания в колонии.



«Я убежден, что даже если Тимофей наговорил лишнего, то его заслуги перед Украиной большие. Он человек сильный и умеет признавать свои ошибки, в этом я даже ни секунды не сомневаюсь. Кто из нас не делает ошибок. Поэтому считаю, что СБУ стоит дать возможность и время не в стенах СИЗО, а выйти под залог и в суде доказать свою невиновность», — пишет журналист.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что высокопоставленному чиновнику «Укрзализныци» Александру Ященко, который проходит по делу о многомиллионном взяточничестве, выдвинуто подозрение в государственной измене. А Орджоникидзевский районный суд Харькова приговорил 84-летнего жителя областного центра к 12 годам заключения за государственную измену. Старобельский районный суд Луганской области продлил арест бывшему главе парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову, которого обвиняют в госизмене.

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