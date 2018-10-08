Когда в Киеве снесут Шулявский мост: названа дата

Общество

Шулявский мост в Киеве будут сносить в выходные дни — это произойдет 3−4 ноября. В районе станции метро «Шулявская» будет работать новая схема проезда для транспорта, которая будет действовать до завершения реконструкции, рассчитанной на полтора года.

Как сообщает «Вечерний Киев», сейчас сотрудники коммунального предприятия «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» расставляет дорожные знаки и светофоры для объезда строительной зоны. «Конечно, в первые дни будет ад на дорогах, но, надеемся, что это не на долго», — заявил главный инженер КП Александр Здольник. По его словам, объезд для машин будет происходить по улицам Нестерова, Цедика, Гарматной и Выборгской.

Он также сообщил, что в ближайшие дни строители будут сносить киоски, которые еще остались у станции метро «Шулявская». Александр Здольник подчеркнул, что работы проводятся по проекту развязки в виде неполного листа клевера, который предусматривает снос одного из цехов завода «Большевик». Шулявский путепровод будет демонтирован полностью. Первыми начнут сносить пролетные сооружения и опоры.

Сообщается, что во время работ проспект Победы перекрывать для транспорта полностью не будут — лишь частично ограничат движение по одной полосе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на реконструкцию Шулявского путепровода, на которую выделяют 17 месяцев, необходимо около 811 миллионов гривен.

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