MELOVIN представил новую песню на украинском языке

Шоу-бизнес

Финалист международного песенного конкурса «Евровидение» MELOVIN, представивший недавно англоязычную песню That’s Your Role, порадовал поклонников новым треком. Певец представил композицию на украинском языке «З тобою, зі мною, і годі». Музыку и слова написал он сам. Как признался артист, на создание песни его вдохновила ссора с близким человеком.

«Эту песню я написал после ссоры с близким мне человеком. У всех нас бывают нелегкие времена, когда кажется, что весь мир против тебя, что все вокруг уже никогда не будет цветным, только черно-белым, а особенно это чувство обостряется осенью. Все мы хоть раз в жизни подвергались так называемой осенней депрессии. Так вот, „З тобою, зі мною, і годі“ — песня о том, что „колись побачимо світ ми навколо, кольоровий, знайомий до болю“, что серость — это не навсегда. Надеюсь, кому-то она поможет справиться с той самой депрессией, как обычно мне помогает любимая музыка», -- сказал MELOVIN.

«З тобою, зі мною, і годі» — это не первая композиция на украинском языке в репертуаре певца. Ранее он презентовал композиции «Світ в полоні» та «Шлях».

Напомним, MELOVIN представлял Украину на международном песенном конкурсе в Лиссабоне. В финале он занял всего лишь 17-е место, но поклонники с восторгом приняли его выступление и встретили на родине, как победителя.

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