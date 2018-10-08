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MELOVIN представил новую песню на украинском языке
Финалист международного песенного конкурса «Евровидение» MELOVIN, представивший недавно англоязычную песню That’s Your Role, порадовал поклонников новым треком. Певец представил композицию на украинском языке «З тобою, зі мною, і годі». Музыку и слова написал он сам. Как признался артист, на создание песни его вдохновила ссора с близким человеком.
«Эту песню я написал после ссоры с близким мне человеком. У всех нас бывают нелегкие времена, когда кажется, что весь мир против тебя, что все вокруг уже никогда не будет цветным, только черно-белым, а особенно это чувство обостряется осенью. Все мы хоть раз в жизни подвергались так называемой осенней депрессии. Так вот, „З тобою, зі мною, і годі“ — песня о том, что „колись побачимо світ ми навколо, кольоровий, знайомий до болю“, что серость — это не навсегда. Надеюсь, кому-то она поможет справиться с той самой депрессией, как обычно мне помогает любимая музыка», -- сказал MELOVIN.
«З тобою, зі мною, і годі» — это не первая композиция на украинском языке в репертуаре певца. Ранее он презентовал композиции «Світ в полоні» та «Шлях».
Напомним, MELOVIN представлял Украину на международном песенном конкурсе в Лиссабоне. В финале он занял всего лишь 17-е место, но поклонники с восторгом приняли его выступление и встретили на родине, как победителя.
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