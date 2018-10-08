Происшествия

Нашли мертвым в туалете: под Харьковом в поезде загадочно умер военный

7 октября в районе Харькова в туалете поезда обнаружили мертвого украинского военнослужащего, который ехал в зону боевых действий на Донбасс.

Как сообщает NewsRoom со ссылкой на собственные источники, старшина 59-й Гайсинской мотопехотной бригады, житель Хмельницкой области 1970 года, возвращался из отпуска в Луганскую область. По предварительным данным ему стало плохо в туалете.

«Инцидент произошел вчера, 7 октября, около 10:35 на станции» Купянск-Узловой", — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о г ибели украинских военных во время учебных стрельб с минометом «Молот». Также писали о том, что в воинской части под Киевом военнослужащий покончил жизнь самоубийством. А в воинской части под Николаевом из автомата АК-74 застрелился 21-летний солдат срочной службы. В предсмертной записке, которую оставил военнослужащий, он никого в своей смерти не винил.

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