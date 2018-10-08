- 21:13 Стрельба с участием военных в Киеве: появились новые подробности
- 20:46 Звезда «Танців з зірками» выпала из автобуса
- 20:19 В Одессе — масштабное ДТП с участием двух маршруток, есть пострадавшие
- 20:18 Нападения на активистов Устименко и Михайлика: в Одессе суды вынесли новые решения
- 20:16 Пытки в колонии: начато расследование издевательств над узниками в Виннице
- 20:09 Задержание Нагорного: сделано важное уточнение
- 20:05 Беременная Регина Тодоренко порадовала фанов ярким осенним фото с женихом
- 19:47 В Украине предупредили о новой опасности из-за фальшивых паспортов
- 19:34 Стало известно, как российские тюремщики отомстили Сенцову
- 19:25 Счета Елены Степаненко арестованы: юмористка осталась без копейки
Нашли мертвым в туалете: под Харьковом в поезде загадочно умер военный
7 октября в районе Харькова в туалете поезда обнаружили мертвого украинского военнослужащего, который ехал в зону боевых действий на Донбасс.
Как сообщает NewsRoom со ссылкой на собственные источники, старшина 59-й Гайсинской мотопехотной бригады, житель Хмельницкой области 1970 года, возвращался из отпуска в Луганскую область. По предварительным данным ему стало плохо в туалете.
«Инцидент произошел вчера, 7 октября, около 10:35 на станции» Купянск-Узловой", — говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о гибели украинских военных во время учебных стрельб с минометом «Молот». Также писали о том, что в воинской части под Киевом военнослужащий покончил жизнь самоубийством. А в воинской части под Николаевом из автомата АК-74 застрелился 21-летний солдат срочной службы. В предсмертной записке, которую оставил военнослужащий, он никого в своей смерти не винил.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...