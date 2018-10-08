Новый шпионский скандал: еще одна страна заявила об атаке российских хакеров

Мир

Латвия пострадала от кибератак российских хакеров . Под атаки Главного разведывательного управления России за последний год попали как государственные органы, так и частные предприятия и средства массовой информации. Об этом заявило латвийское Бюро по защите Конституции, сообщает Delfi.

Сообщается, что кибератаки на Латвию проводились с разведывательной целью. Основной мишенью были государственные органы. Хакеры пытались проникнуть в информационные системы, чтобы потом загружать данные — в первую очередь переписки и документы.

Российские хакеры вторглись в сеть Организации по запрещению химического оружия, Международного антидопингового агентства и других организаций, занимающихся расследованием катастрофы малазийского Боинга рейса МН17.

В то же время в Бюро заявили, что попыток вмешаться в латвийские парламентские выборы, состоявшиеся на прошлой неделе, иностранные спецслужбы не делали.

Отметим, ГРУ РФ широко использует так называемый фишинговый метод заражения системы шпионской программой. Злоумышленники отправляют поддельные сообщения электронной почты, чтобы побудить получателя открыть сообщение, которое, в свою очередь, заражает компьютер пользователя программой-шпионом.

Напомним, ранее Великобритании обвинила ГРУ РФ в организации «неизбирательных и безрассудных» кибератак по всему миру. В частности, работающие на Россию хакеры из группы Energetic Bear в рамках масштабной хакерской кампании по взлому сетей электроэнергетических компаний США, смогли получить контроль над энерогопотоками в Америке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в США выдвинуты обвинения против семи российских агентов. Офицеры российской ГРУ обвиняются в хакерских атаках и незаконном получении доступа к данным международных антидопинговых агентств и спортивных федераций.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter