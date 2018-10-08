"Америка нас травит": сеть насмешило заявление крымской пенсионерки (видео)

Общество

Жительница оккупированного Крыма считает, что тяжелая жизнь на полуострове, высокие цены и болезни у людей из-за того, что «Америка травит народ». Так пенсионерка ответила на вопрос журналистов «Крым Реалии» о ситуации на полуострове.

«Это все Америка нас награждает! Они травят нас», — заявила крымчанка.

По ее словам, масса случаев онкологическими заболеваниями.

На вопрос журналиста «Как именно Америка травит крымчан», пенсионерка сказала, что кругом проходят военные маневры и поэтому «народ травят». При этом женщина сразу же переключилась на то, что у нее маленькая пенсия и заоблачные цены в оккупированном Крыму, не анализируя, кто устанавливает цены, и при чем здесь «Америка».

«Яйца 65 рублей! Когда такое было. На улице еще тепло, а уже такие цены. Дорогие также овощи и фрукты», — возмущается женщина.

Крымчанка заявила, что Путин всем помогает, посылает гуманитарную помощь, но при этом еще раз подтвердила, что жители Крыма бедствуют.

«Это все Америка нас награждает! Они травят нас».



Пообщались c жительницей Крыма… pic.twitter.com/MKVyvOtB2l — Крым. Реалии (@krymrealii) 8 октября 2018 г.

В соцсети так прокомментировали заявление пенсионерки:

«Шедеврально. И вот попробуй такой хоть что-то объясни. И это среднестатистическая ватница».

«Она говорит абсолютную правду. Это все Америка. Еще в 90-х, когда американцы присылали „ножки Буша“, каждая ножка была обработана веществом „…нарик“. У употребившего это вещество наступает „вата головного мозга“ — неизлечимо!»

«Вот проклятые, цены подняли, подъезды обоссали, ещё и травят»; «Какой прокисший винегрет в голове»; «Гуманитарку пу шлет Америке, они-же ещё по ленд-лизу не рассчитались»; «Это шикарно. Горжусь Америкой: везде подос… ть смогла».



Кто-то интересуется: «Когда там очередные американские военные манёвры в Крыму?»

Один из пользователей иронизирует: «Душа болит за потомство русских, оставшихся в США после продажи Аляски, вот уж намаялись».

Большинство пользователей сходятся во мнении, что женщине нужен доктор и лечение.

«Шизойдное расстройство. Ей доктор нужен и лечение. Психические недуги — важная скрепа в РФ», — пишет один из подписчиков группы в Twitter.

«Сколько не встречал неудачников, у них во всем виноваты окружающие, во всех бедах, но только не они!», — поддерживает его пользователь с ником «Чеширский».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о химической атаке на заводе «Крымский титан» в Армянске. По данным украинской разведки, авария произошла из-за утечки кислоты из кислотонакопителя, где поблизости проводились учения российских армейских подразделений, и заводской отстойник был поврежден вследствие стрельб.

Из Крыма людей вывозили на материк. Однако после возвращения многие продолжают болеть, особенно дети.

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