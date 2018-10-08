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"Америка нас травит": сеть насмешило заявление крымской пенсионерки (видео)
Жительница оккупированного Крыма считает, что тяжелая жизнь на полуострове, высокие цены и болезни у людей из-за того, что «Америка травит народ». Так пенсионерка ответила на вопрос журналистов «Крым Реалии» о ситуации на полуострове.
«Это все Америка нас награждает! Они травят нас», — заявила крымчанка.
По ее словам, масса случаев онкологическими заболеваниями.
На вопрос журналиста «Как именно Америка травит крымчан», пенсионерка сказала, что кругом проходят военные маневры и поэтому «народ травят». При этом женщина сразу же переключилась на то, что у нее маленькая пенсия и заоблачные цены в оккупированном Крыму, не анализируя, кто устанавливает цены, и при чем здесь «Америка».
«Яйца 65 рублей! Когда такое было. На улице еще тепло, а уже такие цены. Дорогие также овощи и фрукты», — возмущается женщина.
Крымчанка заявила, что Путин всем помогает, посылает гуманитарную помощь, но при этом еще раз подтвердила, что жители Крыма бедствуют.
«Это все Америка нас награждает! Они травят нас».— Крым. Реалии (@krymrealii) 8 октября 2018 г.
Пообщались c жительницей Крыма… pic.twitter.com/MKVyvOtB2l
В соцсети так прокомментировали заявление пенсионерки:
«Шедеврально. И вот попробуй такой хоть что-то объясни. И это среднестатистическая ватница».
«Она говорит абсолютную правду. Это все Америка. Еще в 90-х, когда американцы присылали „ножки Буша“, каждая ножка была обработана веществом „…нарик“. У употребившего это вещество наступает „вата головного мозга“ — неизлечимо!»
«Вот проклятые, цены подняли, подъезды обоссали, ещё и травят»; «Какой прокисший винегрет в голове»; «Гуманитарку пу шлет Америке, они-же ещё по ленд-лизу не рассчитались»; «Это шикарно. Горжусь Америкой: везде подос… ть смогла».
Кто-то интересуется: «Когда там очередные американские военные манёвры в Крыму?»
Один из пользователей иронизирует: «Душа болит за потомство русских, оставшихся в США после продажи Аляски, вот уж намаялись».
Большинство пользователей сходятся во мнении, что женщине нужен доктор и лечение.
«Шизойдное расстройство. Ей доктор нужен и лечение. Психические недуги — важная скрепа в РФ», — пишет один из подписчиков группы в Twitter.
«Сколько не встречал неудачников, у них во всем виноваты окружающие, во всех бедах, но только не они!», — поддерживает его пользователь с ником «Чеширский».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о химической атаке на заводе «Крымский титан» в Армянске. По данным украинской разведки, авария произошла из-за утечки кислоты из кислотонакопителя, где поблизости проводились учения российских армейских подразделений, и заводской отстойник был поврежден вследствие стрельб.
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Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...