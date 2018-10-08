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Стало известно, как российские тюремщики отомстили Сенцову
Тюремщики Олега Сенцова отомстили ему за голодовку, когда без согласования с ним обнародовали информацию о прекращении его протеста. Об этом журналистам рассказал адвокат украинца Дмитрий Динзе.
По его словам, для украинского политзаключенного было важно, кто сообщит о его решении, и как это сделает. О прекращении голодовки Сенцов рассказал адвокату во время визита, попросив, чтобы тот обнародовал эту информацию.
Тем не менее информация ФСИН заявила о прекращении голодовки Олегом в 9:26 5 октября по московскому времени. Динзе в это время еще находился в колонии в Лабытнанги, где по местному времени было 11:26, поэтому его информация с разъяснением мотивов украинца появилась в СМИ с опозданием на несколько часов.
Динзе отметил также, что Олег никогда не жаловался ему на свое состояние.
«Он (Сенцов. Ред.) говорит о своем состоянии достаточно сухо. Он человек такой, он не жалуется. Поэтому я думаю, что состояние там действительно тяжелое. Я видел, как он сидел, работал… Вот что он мне сказал: „Это единственное утро, когда я встал, и у меня не болит сердце, так оно у меня постоянно болело и состояние было жуткое. Сегодня единственное утро, когда я себя более-менее нормально чувствую“. Исходя даже из этих его слов, можно сделать вывод, что состояние его настолько плохое, что действительно край наступил», — рассказал адвокат.
Он отметил, что говорил со своим клиентом и о перспективах выхода из голодовки. В связи с этим Олег вспомнил, что до него в Лабытнанги был заключенный, который три месяца голодал и когда начал выходить из голодовки, скончался от проблем с сердцем.
«Так что шансы 50 на 50 — выйду, не выйду», — оценил свои шансы украинец.
Напомним, ранее адвокат сообщил, что после 140-дневной голодовки у Олега Сенцова начала распадаться печень. Сам же незаконно заключенный объяснил прекращение своей протестной голодовки угрозами насилия в свой адрес.
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