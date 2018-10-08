В Украине предупредили о новой опасности из-за фальшивых паспортов

Общество

В Украине более 1,5 миллиона недействительных паспортов . Об этом говорится на сайте платформы для работы с открытыми данными Opendatabot.

Из них 1,3 млн — утеряны, почти 90 тысяч — украдены, более 25 тысяч — паспорта, которые не были сданы в ГМС.

Известно, что в большинстве случаев аннулированные паспорта изымает Государственная миграционная служба. Но бывает ситуация, когда неизвестно, где именно и у кого находится документ. Речь идет о тех случаях, когда паспорт аннулируют в связи со смертью владельца, утрате или уничтожении документа, похищение документа.

Если паспорт не был изъят, ним могут воспользоваться мошенники.

«Всегда нужно проверять паспорт, когда вы подписываете договор между людьми. Например, если речь идет об аренде недвижимости и займа. Если этого не сделать, вы можете натолкнуться на мошенников, а ваш договор будет недействительным», — предупреждают в Opendatabot.

Для проверки паспорта необходимо ввести серию и номер паспорта с помощью бота в мессенджере, Telegram или Viber.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине урегулировали вопрос обмена паспортов образца 1994 года на ID-карту. Все граждане Украины могут при желании обменять свой паспорт в форме книжечки на паспорт с бесконтактным электронным носителем. А в случае, когда лица, достигшие 25- или 45-летнего возраста, не обратились в течение месяца для вклеивания в паспорт фотографии, то такой документ подлежит обязательному обмену на ID-карту.

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