Происшествия

Пытки в колонии: начато расследование издевательств над узниками в Виннице (фото)

Генеральная прокуратура уличила в нарушении прав заключенных и служебном подлоге руководство Винницкого учреждения исполнения наказаний № 1. В частности, во время внеплановой проверки учреждения было зафиксировано нарушение прав осужденного к пожизненному лишению свободы, имеющего явные признаки расстройства здоровья, информирует пресс-служба ГПУ.

Его держали в неприспособленном для этих целей камерном помещении в ужасных антисанитарных условиях, без света, водоснабжения, канализации, постельного белья, средств личной гигиены, надлежащего медицинского обеспечения и т. д.

После выявления этих фактов сотрудники учреждения пытались подделать медицинские документы узника.

В дополнение в жилых камерных помещениях колонии были обнаружены запрещенные предметы — молотки, пилы, колюще-режущие предметы, химические вещества, запрещенные для свободного обращения среди заключенных указанной категории.

Напомним, ранее аналогичные предметы обнаружили при обысках в Киевском СИЗО, в камерах, где удерживали бывших бойцов подразделения «Торнадо».

А в 2017 году всю Украину потрясло убийство сотрудницы Одесского СИЗО. В настоящее время проходит процесс над обвиняемыми в совершении преступления.

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