Нападения на активистов Устименко и Михайлика: в Одессе суды вынесли новые решения

Украина

В понедельник, 8 октября, Апелляционный суд Одесской области отказался выпустить из СИЗО двоих подозреваемых в покушении на главу местной организации ВО «Автомайдан» Виталия Устименко, совершенном 5 июня на Фонтанской дороге.

Один из арестованных — 27-летний Станислав Руденко из Кривого Рога — своей вины не признал. «Я точно не помню, когда в последний раз был в Одессе, — сказал он. — Это связано с провалами в памяти в результате частичной амнезии после контузии. Устименко увидел впервые на очной ставке, до этого мы не встречались, а мобильный телефон, приобщенный в качестве вещдока, мне не принадлежит».

Адвокат обвиняемого ходатайствовал о приобщении к делу документов о том, что его подзащитный — участник боевых действий и имеет награды. Прокурор со своей стороны отметил, что на видеозаписи четко видно нападавших, которых опознали и свидетель, и пострадавший. «По данным, полученных с мобильного телефона Руденко, установлено, что в момент нападения он находился в районе Фонтанской дороги», — заявил прокурор.

Второй фигурант, 23-летний Юрий Гаврилюк из Житомирской области, также отрицает свою причастность к покушению. Он признал, что находился 5 июня в Одессе, но не на Фонтанской дороге, а в другом месте — в палатке на берегу моря.

Апелляционный суд отклонил жалобы обвиняемых и оставил в силе решение об их аресте.

Аналогичное решение Апелляционный суд принял по гражданину Грузии Торнике Нагладзе, который подозревается в покушении на известного одесского общественника, лидера городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика.

Адвокат подозреваемого утверждал, что следствие не имеет доказательств причастности к покушению его подзащитного, а также настоял на приобщении к материалам производства видеозаписи, снятой с видеорегистратора автомобиля. Она, как утверждает защита, подтверждает, что фигуранта, который имеет инвалидность, доставили домой до покушения на Михайлика. Кроме того, адвокат настаивал, что его подзащитный, которого в суд привезли на каталке, не может содержаться в СИЗО из-за инвалидности.

В свою очередь прокурор заявил, что подозреваемые вели слежку за Михайликом. А также подчеркнул, что гражданин Грузии может скрыться за пределами Украины.

Суд принял доводы прокуратуры и оставил Нагладзе в СИЗО без права внесения залога.

Напомним, в Одессе все чаще происходят покушения на гражданских активистов. Нападение на Устименко было совершено в июне этого года: на активиста набросились с ножом. А Михайлика тяжело ранили в сентябре этого года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter