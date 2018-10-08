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Нападения на активистов Устименко и Михайлика: в Одессе суды вынесли новые решения
В понедельник, 8 октября, Апелляционный суд Одесской области отказался выпустить из СИЗО двоих подозреваемых в покушении на главу местной организации ВО «Автомайдан» Виталия Устименко, совершенном 5 июня на Фонтанской дороге.
Один из арестованных — 27-летний Станислав Руденко из Кривого Рога — своей вины не признал. «Я точно не помню, когда в последний раз был в Одессе, — сказал он. — Это связано с провалами в памяти в результате частичной амнезии после контузии. Устименко увидел впервые на очной ставке, до этого мы не встречались, а мобильный телефон, приобщенный в качестве вещдока, мне не принадлежит».
Адвокат обвиняемого ходатайствовал о приобщении к делу документов о том, что его подзащитный — участник боевых действий и имеет награды. Прокурор со своей стороны отметил, что на видеозаписи четко видно нападавших, которых опознали и свидетель, и пострадавший. «По данным, полученных с мобильного телефона Руденко, установлено, что в момент нападения он находился в районе Фонтанской дороги», — заявил прокурор.
Второй фигурант, 23-летний Юрий Гаврилюк из Житомирской области, также отрицает свою причастность к покушению. Он признал, что находился 5 июня в Одессе, но не на Фонтанской дороге, а в другом месте — в палатке на берегу моря.
Апелляционный суд отклонил жалобы обвиняемых и оставил в силе решение об их аресте.
Аналогичное решение Апелляционный суд принял по гражданину Грузии Торнике Нагладзе, который подозревается в покушении на известного одесского общественника, лидера городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика.
Адвокат подозреваемого утверждал, что следствие не имеет доказательств причастности к покушению его подзащитного, а также настоял на приобщении к материалам производства видеозаписи, снятой с видеорегистратора автомобиля. Она, как утверждает защита, подтверждает, что фигуранта, который имеет инвалидность, доставили домой до покушения на Михайлика. Кроме того, адвокат настаивал, что его подзащитный, которого в суд привезли на каталке, не может содержаться в СИЗО из-за инвалидности.
В свою очередь прокурор заявил, что подозреваемые вели слежку за Михайликом. А также подчеркнул, что гражданин Грузии может скрыться за пределами Украины.
Суд принял доводы прокуратуры и оставил Нагладзе в СИЗО без права внесения залога.
Напомним, в Одессе все чаще происходят покушения на гражданских активистов. Нападение на Устименко было совершено в июне этого года: на активиста набросились с ножом. А Михайлика тяжело ранили в сентябре этого года.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?