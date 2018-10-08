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В Одессе — масштабное ДТП с участием двух маршруток, есть пострадавшие
Вечером 8 октября в Одессе произошло масштабное ДТП. На улице Мельницкой, неподалеку от пересечения с улицей Аккордной (район легендарной Молдаванки) столкнулись сразу четыре авто, в том числе два маршрутных микроавтобуса. Предварительно известно о пяти пострадавших.
Напомним, с 8 октября полиция будет использовать для контроля скоростного режима американские приборы измерения скорости TruCAM.
По словам очевидцев, один из автомобилей выехал на встречную полосу движения и столкнулся с другим.
«В результате сильного удара машина стала каким-то волчком, — рассказали очевидцы. — Вращаясь, она ощутимо задела сразу две маршрутки…«
Информацию об аварии подтвердили в управлении патрульной полиции.
«Есть пострадавшие, один из них в бессознательном состоянии, — уточнили в полиции. — На месте находятся три экипажа правоохранителей. Движение полностью перекрыто, осуществляется отвод транспорта. Подробности устанавливаются».
Согласно предварительной информации, Ford Focus, двигавшийся в направлении улица Василия Стуса, пошел на обгон маршруток и вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся с Opel Vectra. В результате сильного удара Ford отбросило на маршрутки и «с него посыпались все комплектующие».
На данный момент достоверно известно, что пострадали водитель и женщина — пассажир Ford Focus, а также водитель Opel. Возможно, госпитализированы также некоторые пассажиры маршруток.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, в Киеве на Борщаговке Opel, пытавшийся проскочить на красный сигнал светофора, врезался в Mercedes с детьми.
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