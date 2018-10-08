Билл Гейтс неожиданно высказался за введение жесткого регулирования в интернете

Мир

Основатель корпорации MicrosoftБилл Гейтс неожиданно высказался за введение жестких ограничений в интернете. Об этом американский миллиардер, занимающий второе место в списке самых богатых людей в мире, заявил в интервью, эксклюзивное право на публикацию которого в Украине «ФАКТЫ» получили от The Interview People.

— Вы все еще верите в могущество технологий? Не так давно вы публично делились своими мечтами о «компьютере в каждом доме».

— Знаете, вынужден признать, что мой «медовый месяц» с новейшими технологиями закончился. Нет, я по-прежнему уверен, что компьютеры важны, и что они принесли людям гораздо больше пользы, чем вреда. И я активно пользуюсь компьютерами сам. Каждый день что-то выставляю в Facebook, пишу в Twitter…

— Я посмотрел, у вас там 45,8 миллиона подписчиков!

— Серьезно? Не обращал на эти цифры внимания. Однако, я считаю, что деятельность интернет-компаний и, в первую очередь, соцсетей должна более жестко регулироваться. Особенно в вопросах их влияния на несовершеннолетних. К сожалению, эта проблема недостаточно изучена на сегодняшний день.

— Но это означает ограничения в интернете. А против этого протестуют очень многие люди во всем мире.

— Послушайте, свобода — это прекрасно. Но свобода регламентируется законами в человеческом обществе. Так было всегда. Это факт. Это необходимость. Правительства должны устанавливать законы, в том числе и для интернета. И они могут отличаться в зависимости от той или иной страны. Это как в семье. В каждой семье есть свои правила. Особенно, для детей. Разве нет? В котором часу ложиться спать, сколько можно смотреть телевизор и что смотреть. С некоторых пор в семьях появились правила, касающиеся компьютера и интернета — как долго можно сидеть за компьютером, играть в игры, какие сайты можно, а какие нельзя посещать. Также должно быть и в государстве. Правила необходимы. И касаются они, конечно, не только детей. С ростом популярности соцсетей мы вдруг столкнулись с тем, что отсутствие некоторых правил приводит к тому, что пользователями начинают манипулировать…

Полный текст эксклюзивного интервью Билла Гейтса читайте на «ФАКТАХ»: Человечеству грозит серьезная опасность, о которой многие не подозревают.

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