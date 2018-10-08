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Военный врач: раскрыты имя и подробности о втором подозреваемом в отравлении Скрипалей

Расследователи Bellingcat назвали имя второго подозреваемого в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери — им оказался полковник ГРУ Александр Евгеньевич Мишкин. В эфире пропагандистского телеканала Russia Today его представили как Александра Петрова.

Также оказалось, что Мишкин является военным врачом, и его роль в миссии в Солсбери, очевидно, состояла в контроле за правильностью использования отравляющего вещества «Новичок» и помощи пострадавшим от его возможного действия агентам.

Расследователи отмечают, что процесс идентификации Bellingcat включал изучение массы открытых источников, свидетельств знакомых человека, а также копий документов, идентифицирующих личность, включая отсканированную копию его настоящего паспорта.

Фото Мишкина-Петрова

В соответствии с полученными данными, Александр Мишкин родился 13 июля 1979 года в селе Лойга, в Архангельской области России. Он окончил одну из российских элитных военно-медицинских академий по специальности военный врач. Во время своих медицинских исследований Мишкин был завербован ГРУ, а к 2010 году переехал в Москву, где получил псевдоним и документы на имя Александра Петрова.

Скан-копия страниц паспорта Мишкина

В период 2011—2018 гг. Александр Мишкин много путешествовал по новым документам. Bellingcat установил несколько поездок в Украину и в самопровозглашенную Приднестровскую Республику. Примечательно, что в последний раз в Украине «Петров» был во время Революции Достоинства в декабре 2013 года.

В отличие от Анатолия Чепиги-«Боширова», «Петров» сохранил большую часть своих настоящих биографических данных: точную дату рождения, имя и отчество, имена родителей. До начала сентября 2014 года домашним адресом Мишкина был указан адрес штаб-квартиры ГРУ — Хорошевское шоссе 76б Осенью 2014 года и Мишкин, и Чепига перебрались в собственные престижные квартиры.

Воинское звание Александра Мишкина неизвестно. Однако, исходя из звания после окончания Военной медицинской академии (старший лейтенант) и прошедшего времени (15 лет), можно утверждать, что во время отравления Скрипалей он был либо подполковником, либо полковником.

Напомним, ранее была установлена причастность Анатолия Чепиги к вывозу экс-президента Украины Януковича в Россию и к военным действиям на востоке Украины.

«ФАКТЫ» писали, какие тайны вскрыло отравление Скрипалей.

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