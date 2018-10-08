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Очередной провал интернет-гиганта: соцсеть Google+ закрывается
Компания Google приняла решение закрыть в течение десяти месяцев социальную сеть Google+ для индивидуальных пользователей. Об этом говорится в официальном блоге интернет-гиганта.
В обращении подчеркивается, что причиной закрытия является крайне низкая популярность Google+: в последнее время 90% пользовательских сессий длятся менее 5 секунд.
Еще одной причиной сворачивания проекта Googl+, по мнению издания The Wall Street Journal, стала уязвимость, в результате которой в сеть утекли данные 500 тысяч аккаунтов: из-за программного сбоя с 2015 по начало 2018 года их скрытые данные могли видеть внешние разработчики, а также хакеры.
WSJ отмечает, что в Google не стали сразу же раскрывать информацию о возможной утечке данных из страха нанести ущерб репутации компании.
В Google пояснили, что программный сбой заключался в том, что сторонние приложения получили доступ таким данным профиля Google+, как имя, адрес электронной почты, профессия, пол и возраст. По их данным, такой доступ имели до 438 приложений.
«Мы обнаружили и сразу исправили эту ошибку в марте 2018 года… Мы не обнаружили доказательств того, что какой-либо разработчик знал об этой ошибке или злоупотреблял API. Мы не обнаружили доказательств несанкционированного использования данных какого-либо профиля»,— заявили в компании.
Напомним, что Google+, начавшая работу в 2011 году, — не первая неудачная попытка компании Google создать социальную сеть. До этого в нулевых годах компания запускала такие проекты, как Orkut и Google Wave.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Папа Римский рассказал монахиням, как нужно вести себя в социальных сетях, в том числе и в Google+.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.