Белорусы наступают: работники из соседней страны начинают теснить украинских заробитчан в Польше

Мир

Количество рабочих виз, выданных властями Польши гражданам Беларуси, значительно увеличивается. С начала этого года белорусы уже получили около 40 тысяч польских рабочих виз.

Такие данные привел автор исследования «Миграция между Беларусью и Польшей: тенденции и перспективы», академический директор варшавского аналитического центра EAST Андрей Елисеев, передает Deutsche Welle.

Тенденция впечатляет, так как в 2014 году польские власти выдали гражданам Беларуси всего 1,6 тысячи рабочих виз, а в 2017 году их число превысило 10 тысяч.

Еще пять лет назад в белорусских городах объявления о работе в Польше были большой редкостью, сейчас они есть даже в небольших населенных пунктах в восточных регионах Беларуси, и это — тенденция. Кроме того, анализ запросов в поисковых системах в интернете свидетельствует о том, что сейчас работу в Польше белорусы ищут втрое чаще, чем в России, тогда как еще в 2015 году ситуация была обратной. До начала 2016 года белорусские трудовые мигранты в основном находились на российском рынке труда.

Основными причинами этой переориентации Андрей Елисеев назвал снижение привлекательности российского рынка труда в связи с девальвацией российского рубля в 2014—2015 годах и экономический кризис в Беларуси 2015−2016 годов.

За последние три-четыре года количество приглашений белорусам от польских работодателей в рамках упрощенного порядка трудоустройства выросло почти в 15 раз: с 4 тысяч в 2014-м году до 58 тысяч в прошлом году.

Что касается долгосрочной миграции, то в последние годы число белорусов, имеющих вид на жительство в Польше, не выросло, но, поясняет Елисеев, увеличилось количество обладателей «карт поляка» (их более 100 тысяч), и у них есть право легально трудоустроиться в Польше.

По наблюдению Кшиштофа Мрозека, представителя Фонда им. Стефана Батория, на фоне почти 2 миллионов трудовых мигрантов из Украины, присутствие белорусов на польском рынке труда не бросается в глаза, а проблемы, связанные с нарушением трудовых прав, возникают у трудовых мигрантов из разных стран.

Сравнение заработков и уровня жизни — по-прежнему не в пользу Беларуси. Эксперты прогнозируют рост краткосрочной и долгосрочной трудовой миграции белорусов в Польшу. При этом в первом случае последствия скорее положительные: снижается социальная напряженность, так как в ряде регионов Беларуси есть проблемы с трудоустройством. Кроме того, заработанные трудовыми мигрантами деньги в два-три раза уменьшают количество домохозяйств в Беларуси, живущих за чертой бедности.

Последствия долгосрочной трудовой миграции, по оценке Андрея Елисеева, скорее негативные. В Польше сейчас учатся уже более 5000 белорусских студентов, польские университеты становятся год от года популярнее среди белорусской молодежи. Таким образом, высококвалифицированные белорусы — и те, кто еще учится, и те, кто уже уехал и успешно поднимается по карьерной лестнице в Польше, вряд ли вернутся. И это, конечно, в ущерб Беларуси, подчеркнул Елисеев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр соцполитики Андрей Рева объяснил, могут ли заробитчане рассчитывать на субсидию.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter